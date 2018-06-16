/Спорт и туризм/

Сотрудники УФСИН России по Краснодарскому краю сдали нормы ГТО

Двадцать пять сотрудников уголовно-исполнительной системы Краснодарского края  прошли испытания по сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Испытания по сдаче нормативов  ГТО  проходили на учебно-тренировочной базе Краснодарской краевой организации  «Динамо». В выполнении нормативов участвовали  сотрудники-спортсмены из пенитенциарных учреждений Краснодарского  края -  мужчины и женщины разных возрастных групп.   Чтобы стать обладателем знака отличия ГТО они бегали на длинные дистанции, плавали, стреляли из электронного оружия, подтягивались на перекладине, отжимались, прыгали в длину с места, метали спортивный снаряд, наклонялись вперед из положения стоя.

 Увлеченность спортом помогает сотрудникам УИС в служебной деятельности. Любители физической культуры, как правило, всегда добиваются  положительных результатов в выполнении непосредственных должностных обязанностей. Тем более, что хорошая физическая форма – непременное условие службы в уголовно-исполнительной системе. А  руководство   УФСИН со своей стороны всячески поддерживает стремление подчиненных  сотрудников к  здоровому образу жизни и участию в различных спортивных акциях.

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Спорт и туризм

Просмотров: 131 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

Правительством внесен в Госдуму законопроект о сборах и налогах

Меладзе еле сдержал слезы, исполняя песню Батырхана Шукенова

«Ростелеком» приглашает краснодарцев в кинотеатр под открытым небом

В Краснодарском крае родители детей-инвалидов освобождены от уплаты транспортного налога

Апелляционная инстанция краевого суда оставила без изменения приговор в отношении лица, осужденного за причинение смерти по неосторожности