Сотрудники УФСИН России по Краснодарскому краю сдали нормы ГТО

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Двадцать пять сотрудников уголовно-исполнительной системы Краснодарского края прошли испытания по сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Испытания по сдаче нормативов ГТО проходили на учебно-тренировочной базе Краснодарской краевой организации «Динамо». В выполнении нормативов участвовали сотрудники-спортсмены из пенитенциарных учреждений Краснодарского края - мужчины и женщины разных возрастных групп. Чтобы стать обладателем знака отличия ГТО они бегали на длинные дистанции, плавали, стреляли из электронного оружия, подтягивались на перекладине, отжимались, прыгали в длину с места, метали спортивный снаряд, наклонялись вперед из положения стоя.

Увлеченность спортом помогает сотрудникам УИС в служебной деятельности. Любители физической культуры, как правило, всегда добиваются положительных результатов в выполнении непосредственных должностных обязанностей. Тем более, что хорошая физическая форма – непременное условие службы в уголовно-исполнительной системе. А руководство УФСИН со своей стороны всячески поддерживает стремление подчиненных сотрудников к здоровому образу жизни и участию в различных спортивных акциях.