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Полицейские предупреждают о своевременной оплате административных штрафов

По истечению 60 дней, орган внутренних дел принимает решение о привлечении лица, не уплатившего штраф, к административной ответственности по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ за уклонение от исполнения административного наказания.

Уважаемые граждане! Сотрудники полиции призывают вас своевременно оплачивать штрафы за административные правонарушения. В соответствии с действующим законодательством, при отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечению 60 дней, орган внутренних дел принимает решение о привлечении лица, не уплатившего штраф, к административной ответственности по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ за уклонение от исполнения административного наказания.

Согласно указанной статьи, неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный кодексом, влечёт наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску

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Категория: Новости / Тема дня

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Полицейские предупреждают о своевременной оплате административных штрафов

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