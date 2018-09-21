Что такое ЕДВ и кто её получает?

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До 1 октября федеральные льготники могут выбрать способ получения набора социальных услуг.

Поменять форму получения набора социальных услуг – выбрать льготы или их денежный эквивалент – федеральные льготники могут ежегодно. Для этого им необходимо до 1 октября обратиться с соответствующим заявлением в Пенсионный фонд, многофункциональный центр «Мои документы» (МФЦ) или подать электронное заявление через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР и на Едином портале государственных услуг.

Специалисты отмечают, что для льготников наиболее удобно обращаться в ПФР именно через Интернет-сервисы, не посещая клиентские службы и офисы МФЦ. Большинство федеральных льготников – это инвалиды, и возможность подать заявление удаленно является оптимальной формой для обращения в госорганы.

Следует учитывать, что заявления о выборе способа получения набора социальных услуг (НСУ), принятые до 1 октября, начнут действовать с 1 января 2019 года. Тем же льготникам, кто порядок получения НСУ не меняет, никаких заявлений подавать не нужно.

НСУ включает в себя лечебные препараты, медицинские изделия, путевку на санаторно-курортное лечение, а также бесплатный проезд к месту лечения. В 2018 году стоимость набора социальных услуг составляет 1075,19 руб. в месяц. Из них 828,14 руб. направляются на лекарственное обеспечение, 128,11 руб. - на санаторно-курортное лечение, 118,94 руб. - на проезд в пригородном железнодорожном транспорте.

Имеющие право на НСУ могут полностью или частично отказаться от услуг в пользу денежного эквивалента.

ЕДВ – это ежемесячная денежная выплата, предоставляемая определенным категориям граждан из числа ветеранов, инвалидов, включая детей-инвалидов, бывших несовершеннолетних узников фашизма, лиц, пострадавших в результате воздействия радиации. Полный перечень граждан, имеющих право на получение ЕДВ, размещен на официальном сайте Пенсионного фонда России.

Если гражданин имеет право на получение ЕДВ по нескольким основаниям в рамках одного закона, ЕДВ устанавливается по одному основанию, предусматривающему более высокий размер выплаты. Если же гражданин одновременно имеет право на ЕДВ по нескольким федеральным законам, ему предоставляется одна ЕДВ по одному из оснований по выбору гражданина.

За назначением ЕДВ необходимо обращаться в территориальный орган ПФР или МФЦ. Подать заявление на установление ЕДВ можно и через интернет – в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР. Для этого в разделе «Социальные выплаты» нужно выбрать форму подачи заявления «О назначении ежемесячной денежной выплаты». Оформить электронное заявление о назначении ЕДВ можно также на Едином портале государственных услуг.

Ежемесячная денежная выплата назначается со дня обращения за ней, но не ранее возникновения права на указанную выплату, на срок, в течение которого гражданин относится к той категории, которая имеет право на ЕДВ.

Подробную информацию о том, как получить ежемесячную денежную выплату можно найти в разделе «Жизненные ситуации» на официальном сайте ПФР.

Источник: ПФР по Новороссийску