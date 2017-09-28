До конца сентября можно подать заявление о выборе варианта получения набора социальных услуг

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Осталось несколько дней для того, чтобы федеральные льготники могли обратиться с заявлением об изменении формы получения набора соцуслуг (НСУ). Это касается только тех граждан, которые хотят с 1 января 2018 года поменять форму получения набора. Тем, кто не собирается со следующего года менять форму предоставления набора социальных услуг, обращаться в Пенсионный фонд не надо.

Клиентские службы Пенсионного фонда будут принимать заявления о выборе варианта получения НСУ по 2 октября включительно, так как 30 сентября в этом году приходится на выходной день.

Заявление через МФЦ (суббота является рабочим днём) и "Личный кабинет" на сайте ПФР (работает круглосуточно) можно подать по 30 сентября включительно.

Заявления граждан, принятые после указанных дат, начнут действовать с 1 января 2019 года.

Напоминаем, что набор социальных услуг включает: обеспечение необходимыми медикаментами; предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний; бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

С 1 февраля 2017 года стоимость набора социальных услуг в денежном эквиваленте составляет 1 048,97 рубля в месяц.

Источник: Управление Пенсионного фонда России в г.Новороссийске