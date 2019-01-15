Активисты ОНФ выступили в защиту автодрома в Краснодаре

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Активисты Общероссийского народного фронта выступили в защиту автодрома в Краснодаре. Общественники усомнились в сделке о переходе права собственности на земельный участок, занимаемый турбодромом «Белая стрела».

Развитию автомобильного спорта в России придается большое значение. Так, в декабре 2018 г. президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с президентом Международной автомобильной федерации Жаном Тодтом, прибывшим в Петербург для участия в Генассамблее возглавляемой им организации, обсуждали вопросы развития автоспорта в России. Президент РФ пригласил Тодта посетить строящийся под Петербургом автомобильный центр и дать этому центру свою оценку и рекомендации. Жан Тодт принял приглашение и был восхищен масштабами и скоростью строительства спортивного автокомплекса «Игора Драйв».

Но такая радужная картина развития автомобильного спорта на Северо-Западе страны резко контрастирует с ситуацией на Юге России. Единственное в Краснодарском крае спортивное сооружение для дрифтинга – турбодром «Белая стрела» находится под угрозой ликвидации, а Краснодарская городская федерация технических видов спорта ликвидирована в июле 2015 г. На территории пока еще функционирующего турбодрома планируется строительство многоэтажных жилых домов.

Жители Краснодара, недовольные таким развитием событий с турбодромом «Белая стрела», обратились в региональное отделение Общероссийского народного фронта. Эксперты ОНФ совместно с представителями краевой и муниципальной администрации провели ряд организационных мероприятий. В результате обнаружились сомнительные факты по сделке о переходе права собственности на земельный участок, занимаемый турбодромом, на другое юридическое лицо.

«В связи с тем, что объем денежных средств, на основании которых земельный участок турбодрома «Белая стрела» поменял собственника, многократно уступает реальной стоимости этого участка и находящихся на нем объектов, у активистов ОНФ возникло подозрение, что сделка по передаче территории турбодрома другому владельцу имеет мошеннический характер», – заявил сопредседатель регионального штаба ОНФ Борис Левитский.

ОНФ принял решение направить соответствующее обращение в органы прокуратуры с целью дать правовую оценку сделки по передаче территории турбодрома «Белая стрела» и в случае выявлении нарушений действующего законодательства принять меры прокурорского реагирования.