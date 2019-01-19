Россиян накрыла волна телефонного мошенничества и воровства денег с банковских карт

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РОЦИТ и специалисты Горячей линии Рунета зафиксировали всплеск случаев телефонного мошенничества, когда с гражданами связывается сотрудник несуществующей организации (Например, Финансовый контроль службы безопасности главного управления по банковским обслуживаниям) и под видом отмены незаконных операций выманивает данные банковских карт граждан и осуществляет с них кражу средств через различные организации (например, LIBELLIUM, перевод на счет YANDEX.MONEY и другие).

По данным пострадавших, обратившихся на Горячую линию Рунета, звонки могут быть совершены с номеров +74950188621, +74953633149, +74955505550.

Списание средств происходит за счет стандартной манипуляции “операторов” вымышленных служб безопасности. Разговор начинается с того, что оператор сообщает о несанкционированном списании денежных средств с карты и, чтобы остановить эту транзакцию, ему необходимы данные о сумме на счету карты и реквизитах карты (номере, фио держателя, код с обратной стороны карты). Чтобы запутать пользователя используются стандартные нейролингвистические приемы: проговариваются вслух разные должности и регалии сотрудников, задаются отвлеченные вопросы, например, где осуществлялась последняя покупка, карты каких банков находятся в пользовании, сколько на каждой из них находится средств и т.д.

Получая номер или даже несколько номеров банковских карт, злоумышленнику, который уже вбил данные карты для перевода, остается получить только код из СМС, который придет пользователю для совершения операции. Мошенник в телефонном разговоре скажет, что код нужен для отмены операции по несанкционированной транзакции, но на самом деле пользователь лично сообщит код, который позволит мошеннику списать всю сумму.

Важно: в СМС с кодом при совершении любой финансовой операции есть сноска: НИКОМУ не сообщайте этот код. Его действительно нельзя сообщать никому, даже если вам лично звонит президент банка. Чаще всего, злоумышленники представляются службой безопасности банка или к примеру “единой организацией по защите от банковских преступлений”.

Важно помнить, что единых служб безопасности всех банков, которые решают проблемы пользователей при несанкционированных списаниях, не существует. Кроме того, в 99,9% случаев служба безопасности банка не будет звонить вам самостоятельно, а скорее дождется вашего звонка.

РОЦИТ и специалисты Горячей линии Рунета предупреждают, что телефонное мошенничество — один из самых старых и распространенных способов воровства денежных средств с банковских карт. Будьте внимательны и никогда и никому не сообщайте данные ваших банковских карт.

Банк никогда не просит продиктовать по телефону номер карты или номер карты и код с обратной стороны карты. Иногда только последние 4 цифры для идентификации.

К сожалению, вернуть деньги при телефонном мошенничестве практически невозможно, так как в действительности пользователь самостоятельно соглашается на передачу денег и без давления передает все необходимые данные для списания денежных средств.

Источник: Пресс-служба РОЦИТ