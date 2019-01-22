Авария с доплатой

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Верховный суд защитил права автомобилистов, попавших в ДТП не по своей вине.

Если для восстановления автомобиля потребовалось использовать новые материалы, то расходы на них включаются в реальный ущерб. Даже если стоимость имущества после этого восстановления возросла.

Неподготовленному человеку понять такую формулировку непросто. Но попробуем объяснить. В аварию не по своей вине попал автомобиль, у которого в клочья разорвало задний бампер, изогнуло заднюю балку, раскололо задний тормозной диск. Так вот в данной ситуации страховая компания виновника аварии должна возместить ущерб. А если она не может этого сделать, направив машину на ремонт, то выплачивает ущерб деньгами. А при таком возмещении учитывается износ деталей. Делается это для того, чтобы за счет страховщиков человек не обогащался. У него 10-летний автомобиль. Но - бах - авария. И вот уже - новый бампер, новые задние фонари...

При ремонте за счет страховой компании установлены четкие требования: если деталь меняется, то только на новую.

При оплате ремонта вступает в силу правило, что учитывается износ транспортного средства. Тогда автовладелец ремонтирует машину за свой счет, а страховая компания возмещает ему ущерб с учетом этого износа. То есть владельцу приходится доплачивать. Таким образом в приведенной истории мастерская должна установить новый бампер и новую заднюю балку. Но страховщик оплатит за них лишь часть стоимости. Кстати, тормозные системы учитываются без износа стоимости.

Однако Верховный суд посчитал, что такая политика не совсем правильная. Некая Ольга Арепьева попала в аварию не по своей вине. Она обратилась к страховщику в порядке прямого возмещения ущерба. Страховщик выплатил ей 232,5 тысячи рублей. Однако для восстановления машины этого не хватило. По оценкам независимого эксперта, даже с учетом износа стоимость восстановления автомобиля и составляла 450 тысяч. Плюс утрата товарной стоимости - 77 тысяч. Однако страховщик не ответил на ее требования. А сам виновник аварии попросил суд назначить автотехническую экспертизу. Согласно ей стоимость ущерба с учетом износа составила 218 тысяч рублей. А вероятная утрата товарной стоимости - 43 тысячи.

Источник: https://rg.ru/2019/01/21/verhovnyj-sud-zashchitil-prava-avtomobilistov-popavshih-v-dtp-ne-po-svoej-vine.html?utm_source=rg.ru&utm_medium=push&utm_campaign=breaking&utm_content=470