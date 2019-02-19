Депутат Государственной Думы отчитался перед избирателями

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Во вторник 19 февраля в городе Горячий Ключ Краснодарского края прошёл отчёт главы муниципального образования Горячий Ключ о проделанной работе за 2018 год. Были намечены основные задачи на текущий период. В работе открытой сессии Совета депутатов приняли участие вице-губернатор Краснодарского Края Василий Швец и депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Владимир Синяговский.

Выступая перед своими избирателями, парламентарий рассказал о том, что было сделано депутатским корпусом и фракцией «Единой России». За минувший год было проведено 83 пленарных заседания Госдумы. Рассмотрено 1347 законопроектов. Принято 573 закона. Серьёзная работа проведена депутатами по законодательному обеспечению реализации национальных проектов и послания Президента РФ Федеральному Собранию. На сегодняшний день из 99 законопроектов в текущей работе остаётся 12.

- Особое внимание парламент уделяет работе по реализации 12-ти национальных проектов, - отметил Владимир Синяговский. - Прежде всего, они касаются модернизации главных направлений развития современного российского общества. Это демография, здравоохранение, образование, наука, культура, жильё, городская среда, безопасность, качество автомобильныхдорог, цифровая экономика, малый и средний бизнес, производительность труда, занятость населении, международные корпорации и экспорт.

По словам депутата, всего государство намерено направить на реализацию нацпроектов 25,7 триллиона рублей. Из них 13,2 триллиона выделит федеральный бюджет, 4,9 триллиона региональный бюджет, 7,5 триллиона это внебюджетные

источники и 147, 8 млрд. руб. средства государственных внебюджетных фондов.

- Ещё одна важнейшая проблема над которой мы сегодня работаем – аварийное жильё, - сказал в своём выступлении парламентарий. - Осенью прошлого года нами принят Закон, направленный на сокращение непригодного для проживания аварийного жилищного фонда. Так на территории городов и районов Туапсинского избирательного округа - 68 МКД признанных аварийными и подлежащими сносу. В них проживают 1301 человек. Всего до 2026 года предполагается расселить в РФ – 12 млн.м? жилья. 86% финансирования, а это 432 млрд. руб. берёт на себя Федеральный бюджет. 14% выделяется из регионального бюджета.

Владимир Синяговский сообщил собравшимся, что в рамках решения данной задачи российским парламентом уже конкретизированы критерии аварийного жилья, введено понятие ветхого многоквартирного дома, подготовлены необходимые поправки и изменения. Их планируется ввести в первом полугодии 2019 года.

Однако многие проблемы ещё требуют решения – это, прежде всего, включение ветхого аварийного жилья блокированной застройки (дома барачного типа) в перечень МКД подлежащих расселению.

Депутат остановился на законопроектах, которые обсуждались парламентским комитетом по транспорту, строительству и ЖКХ. Среди них такие социально значемые инициативы, как:

- О внесении изменений в ФЗ об участии в долевой строительстве МКД и внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ,

- О внесении изменений в статью 171 Жилищного кодекса РФ.

-Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт одиноко проживающим, неработающим собственникам жилых помещенийдостигшим возраста 70 лет – в размере 50%, 80 лет – в размере 100%, а также проживающим в составе семью, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан, пенсионного возраста.

- Комплекс Законов по обращению с отходами. Ранее услуга относилась к разряду жилищных, после перехода на новую систему станет коммунальной.

- Об общественном контроле организаций отдыха детей.

- О расширении списка редких (орфанных) заболеваний, для лечения которых закупка лекарств обеспечивается за счет средств федерального бюджета.

- Нами в регионе был создан Совет Законодателей Кубани под председательством спикера Краевого парламента – Бурлачко Ю.А. и непосредственным участием губернатором Кубани – Кондратьева В.И. В его состав также вошли депутаты ГосДумы, председатели комитетов ЗСК и Советов местных самоуправлений.

Вновь созданный Совет ведёт работу над большим пакетом законопроектов в социальной сфере, развитии малого и среднего бизнеса, развитии виноградорства и виноделия, рассматривается закон о такси, о пассажирских перевозках и т.д.

Отдельно Владимир Синяговский рассказал собравшимся о свое работе с обращениями граждан. Прием ведётся во всех районах, городах Туапсинского избирательного округа. А также в приемной Председателя партии «Единая Россия» - Д.А. Медведева в городе Краснодаре и в Москве. Также обращения поступают вэлектронную приемную со всей территории РФ.

- Ко мне обратились представители общероссийского движения «Опора России». По их оценкам, в условиях экономического кризиса возникланеобходимость пересмотреть ставку налога на имущество физических лиц, установленную еще в 2016 году городской Думой Новороссийска. Я обратился к главе администрации города. Был проведен мониторинг налоговой нагрузки на предприятия малого бизнеса. В итоге ставка налога снижена до 1% .

Кроме того в результате работы над обращениями и запросами избирателей в городе Новороссийске завершено строительство школы в 13 микрорайоне; оказано содействие по включению МКД по адресу Куникова,9, в программукапитального ремонта для замены лифтового оборудования; в Туапсинском районе в с. Тенгинка построены школа и детское дошкольное учреждение; в

рамках реализации партийных проектов приобретено оборудование для Театра юного зрителя и ДК «Вельяминовское»; В Северском районе завершено строительство пристройки в школе № 43, заменены оконные блоки в СОШ №32 с. Михайловского; приобретена кресло-коляска для ребенка с ограниченными возможностями из малоимущей семьи, - отметил депутат Государственной Думы Владимир Синяговский.