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Владимир Синяговский: Вы храните самое ценное, что есть в жизни каждого из нас...

Депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский поздравил своих земляков с государственным праздником - Днем защитника Отечества. 

"Дорогие защитники Отечества! С большой радостью поздравляю вас с одним из важнейших праздников в календаре - Днем защитника Отечества.

В этот знаменательный день поздравляю всех защитников, в которых умело сочетаются ответственность, смелость, воля, сила и стремление, с добротой и заботой о близких. Именно вы вносите свой вклад в настоящее и закладываете крепкий фундамент в будущее нашей Кубани и всей страны. Вы храните самое ценное, что есть в жизни каждого из нас – это мир, стабильность и спокойствие!  

Разрешите пожелать вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и светлых надежд на будущее, бодрости духа и неиссякаемой энергии! Мира и добра!

Депутат Государственной Думы Владимир Синяговский"

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Категория: Новости / Тема дня

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