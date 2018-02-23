Депутат Государственной Думы Владимир Синяговский поздравил защитников Отечества!

/Тема дня/

23 февраля вся Россия традиционно празднует один из важнейших праздников в календаре - День защитника Отечества. Самое ценное, что есть в нашей жизни – это мир, спокойствие и стабильность, а потому не случайно День защитника Отчества имеет богатую и славную историю, прошедшую вместе со всей страной революцию, Великую Отечественную войну, становление советского государства, а также возврат к исконно русским традициям.

Дорогие защитники Отечества!

Примите теплые и сердечные поздравления со знаменательным днем, Днем защитника Отечества! Разрешите пожелать вам и вашим семьям здоровья, благополучия, счастья, уверенности в завтрашнем дне, бодрости духа, творческого вдохновения и неиссякаемой энергии! Пусть трудности, встречающиеся на Вашем пути, будут всегда легко преодолимы.

С глубоким признанием и уважением,

Депутат Государственной Думы Владимир Синяговский