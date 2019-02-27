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Депутат Государственной Думы России от партии "Единая Россия" Владимир Синяговский рассказал о работе электронной приемной в Москве:

"Меня часто спрашивают – что для меня главное в работе депутата. Я думаю, что работа с обращениями граждан является одним из важнейших направлений в деятельности парламента. Именно непосредственные встречи с людьми, понимание того, чем они живут сегодня, их надежды, чаяние, как и проблемы с которыми приходится сталкиваться, помогают «сверять часы» с реальными задачами, которые необходимо решать в первую очередь.

Я регулярно веду прием во всех районах, входящих в мой избирательный округ, а также с обращениями, поступающими в электронную приемную Государственной Думы. Кроме того, обязателен прием в общественных приемных партии Единая Россия в Краснодаре и Москве. Так что общая проблематика востребованная временем складывается достаточно точная.

И если в регионе решаются вопросы близких и знакомых территорий, куда можно выехать, разобраться с ситуацией на месте, то в электронную приемную приходят обращения со всей России.

Так, в электронном виде за 2018 год поступило 306 обращений. И каждое прошло тщательную обработку и анализ. К каждой проблеме были подключены профильные специалисты, которые составили свои рекомендации по наиболее эффективному решению задачи.

Очень часто для решения вопросов, поступивших из других регионов, я обращаюсь к своим коллегам с соответствующих территорий. Однако бывают обращения, что называется, «общенародные». Именно они становятся поводом для нашей законотворческой деятельности. На мой взгляд, такие законопроекты, взятые не из головы депутатов, а что называется из реальной жизни, отражающие наиболее актуальные вопросы, беспокоящие граждан становятся свидетельством эффективности работы депутатского корпуса.

Приведу пример – один из тех вопросов, которые удалось решить по результатам обращений людей в приемную партии Единая Россия в Москве. Ко мне обратились люди с жалобой на то, что их дом, построенный в Подмосковье в далеком 1989 году со всеми положенными разрешениями, в 2017 году неожиданно решением суда был признан самовольной постройкой. Причина -вблизи участка расположен магистральный трубопровод. Люди не знали о существовании этого трубопровода, строили капитально, на века, для детей и внуков. А тут – снести!

Граждане просили внести изменения в закон, чтобы защитить свой дом. Я подключил к работе коллег из профильного комитета. На сегодняшний день результатом огромной работы всего депутатского корпуса стало принятие двух законов, которые дают всем людям, оказавшимся в подобной ситуации, возможность обратиться в суд для пересмотра принятого ранее решения в связи "Новыми обстоятельствами"."