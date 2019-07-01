Кредит и лизинг: Правительство поможет купить автомобиль...

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С 1 июля в России возобновится программа господдержки спроса на автомобили. На это выделят 10 млрд. рублей. Из них 6 млрд. рублей – на льготное кредитование при приобретении автомобилей по программам «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль».

И 4 млрд. рублей на программу льготного лизинга автомобилей для малого и среднего бизнеса. Такое решение правительство приняло на фоне падения спроса на автомобили и просьб крупнейших игроков отрасли.

После завершения программы льготного кредитования рынок сразу пошел вниз. Дополнительные средства опять поднимут продажи автомобилей, рассказал в интервью радио Sputnik исполнительный директор Аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов. По его словам, поддержка идет на бюджетные машины, и это в первую очередь машины которые производятся в стране.

«Объема, о котором идет речь, хватит месяца на три, после которого опять, скорее всего, будет падение. Без поддержки будет сложно вообще для всех, рынок будет падать и достаточно быстро. Это повлечет за собой и производство, и рабочие места. Падение автомобильного рынка серьезно сказывается на экономике в целом. Поддержка в первую очередь направлена на бюджетные сегменты, потому что более дорогие сегменты, как считает правительство, люди смогут покупать на свои деньги. И это в первую очередь машины, которые производятся в стране. То есть это косвенная поддержка и производства. Все будет зависеть от того, что будет происходить с экономикой. Если в экономике будет рост, программа не будет продлеваться. Если не будет роста экономики, естественного спроса на автомобили, спрос придется каким-то образом поддерживать», – считает Сергей Удалов.

Продажи новых автомобилей в России в мае упали на 18%. По прогнозу «АвтоВАЗ» на 2019 год – падение продаж будет от 3 до 20%.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/