На Кубани ищут специалиста по уходу за северными оленями и мойщика летательных аппаратов

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Аналитики HeadHunter выяснили, какие необычные вакансии предлагают работодатели Кубани в июле.

Обладатели изысканного вкуса могут попробовать себя в качестве сомелье в ресторане премиум-класса г. Краснодара. Функционал на данной позиции будет включать создание винной карты, организация дегустаций, проведение тренингов, винных вечеров, управление барменами и обучение персонала. Предлагаемая оплата труда – 50 000 рублей до вычета подоходного налога. Подходящий кандидат должен иметь профильное образование, знания стандартов обслуживания гостей и опыт инвентаризации.

Если вы любите животных и чарующие горные виды, есть возможность стать инструктором «Хаски Хутора» г. Сочи и зарабатывать до 35 000 рублей на руки. В должностные обязанности войдет уход за северными оленями и хаски, проведение гостевых программ на территории лагеря и дог-треккинг. Преимуществом будет опыт работы от года, в том числе в ветеринарии, зоотехнике и на ферме.

А вы знали, что в ИКЕА можно не только наслаждаться атмосферой магазина, но и стать ее создателем? Компания устраивает конкурс на должность дизайнера интерьера. Успешному соискателю предстоит планировать и создавать выставочные интерьеры, находить коммерческие предложения для повышения уровня продаж. Дизайнеру важно знать рынок мебели, владеть компьютером, в частности AutoCAD и SketchUp, уметь работать с подбором материалов и строительными инструментами. Также приветствуется знание английского языка. Работодатель предлагает от 29 500 рублей до вычета НДФЛ, ДМС, питание, скидку на товары ИКЕА, обучение английскому языку, льготный фитнес, летний отдых для детей и корпоративную пенсионную программу.

Вы когда-нибудь хотели стать супергероем? Пятизвездочный отель города Сочи предоставляет такую возможность и приглашает к себе в команду спасателя в бассейн с заработной платой от 29 000 рублей до вычета НДФЛ. В функционал входит обеспечение безопасности посетителей, присмотр за инвентарем и поддержание порядка на территории бассейна. От кандидата требуется удостоверение спасателя и действующая медицинская книжка. Работодатель предоставит проживание и бесплатное питание.

Уборка кажется скучной? Почему бы не заняться ею не дома, а, например, в самолете, получая при этом доход от 26 130 рублей до вычета налога? В Сочинский международный аэропорт требуется мойщик летательных аппаратов. Основные обязанности – внутренняя уборка и экипировка салонов. Дополнительным плюсом будет наличие навыков в оформлении производственной документации.

Источник: PR-служба макрорегиона Юг компании HeadHunter