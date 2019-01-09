Дорогие вакансии нового года на Кубани: требуются главный инженер и видеооператор съемки блога YouTube

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Начался новый рабочий год, а значит, самое время задуматься о дальнейших карьерных перспективах.

Анатлитики HeadHunter изучили вакансии на сайте hh.ru и выяснили, кому на Кубани предлагают самые высокие зарплаты в наступившем 2019 году.

В курортном Сочи приглашают на работу руководителя рекламного отдела. От соискателя требуются опыт работы на руководящей должности от трех лет и высшее образование. Функционал на данной позиции будет включать контроль деятельности рекламного подразделения компании, а также помощь генеральному директору в работе с персоналом. Заработная плата составит до 150 000 рублей в месяц.

До 150 000 рублей до вычета НДФЛ предлагают стоматологу-терапевту в Новороссийске. Клиника ждет профессионала с опытом работы по специальности от трех лет, с действующим сертификатом и внимательным отношением к пациентам. Работодатель предлагает работу в дружном коллективе, а также возможность роста и развития.

Главного инженера приглашает на работу крупная строительная компания Краснодара. Обещанный уровень дохода – от 130 000 рублей на руки. В обязанности войдет сопровождения строительства объектов «с нуля» до сдачи в эксплуатацию, участие в организации тендеров по выбору подрядчиков, взаимодействие с органами, осуществляющими технический надзор на объектах строительства. Опыт работы в крупных строительных организациях в структуре генподрядчика обязателен.

До 120 000 рублей на руки может ежемесячно зарабатывать PHP-разработчик в Краснодаре. От соискателя требуется неутолимое желание программировать, знание современных фреймворков и опыт командной работы. Работодатель обещает возможность творческой самореализации и карьерного роста в команде опытных профессионалов, вдохновляющие задачи каждый день, гибкое начало рабочего дня, которое подходит как для жаворонков, так и для сов, а также мощный компьютер или ноутбук по выбору сотрудника.

В Краснодаре ищут видеооператора съемки блога YouTube, ежемесячный доход которого составит от 80 000 рублей на руки. Компании требуется талантливый, увлеченный и думающий человек, умеющий реализовывать идеи. Специалисту предлагают свободу для творчества и интересные задачи, от написания сценария до выпуска готового продукта.

Источник: Пресс-служба