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«Доверился удаче и не прогадал». Супруги из Краснодара выиграли в лотерею 1 000 000 рублей
Игорь и Маргарита Ковалевы* стали обладателями 1 000 000 рублей. Выиграть им посчастливилось в 1289-м тираже «Русского лото».
Лотерейные билеты Игорь покупает на сайте «Столото». Победитель поделился секретом своего успеха.
— Раньше в билетах я искал любимые числа. А в этот раз решил положиться на удачу, жена меня поддержала, — рассказал счастливчик.
Супруги узнали о своем выигрыше, когда проверили билет в интернете.
— Я не могу объяснить, что именно мы с Маргаритой почувствовали, увидев сумму выигрыша. Но ощущения были непередаваемыми, — улыбается Игорь. — Теперь будем думать, как правильно распорядиться этими средствами.
Супруги предпочитают активный отдых. Зимой Игорь катается на сноуборде, Маргарита предпочитает тюбинг. Лето семья Ковалевых любит проводить на море.
Кстати, в ближайшем тираже «Русского лото» разыгрывается рекордный Джекпот — более 1 100 000 000 рублей! Эту сумму может выиграть любой участник старейшей в России телелотереи. Торопитесь принять участие! Возможно, именно вы станете рекордсменом государственных лотерей.
Источник: Пресс-служба «Столото»