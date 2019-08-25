Прокуратурой Темрюкского района установлен факт несоответствия заместителя главы муниципалитета квалификационным требованиям уровня образования

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Прокуратурой района в рамках проверки установлено, что распоряжением главы администрации муниципального образования Темрюкский район на должность заместителя главы назначено лицо, не имеющее высшего образования соответствующего уровня.

Согласно имеющимся в личном деле документам об образовании, должностное лицо имеет высшее образование уровня бакалавриат.

Таким образом, высшее образование не ниже уровня специалитета либо магистратуры, требуемое при замещении должности заместителя главы муниципального образования, у муниципального служащего отсутствует.

По данному факту прокуратурой района внесено представление, по результатам рассмотрения которого трудовые отношения с заместителем главы муниципального образования Темрюкский район прекращены. Ответственное должностное лицо кадрового подразделения органа местного самоуправления, согласовавшее указанного претендента на замещение должности муниципальной службы, привлечено к дисциплинарной ответственности.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/prokuraturoy-temryukskogo-rayona-ustanovlen-fakt