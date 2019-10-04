Депутат Государственной Думы Владимир Синяговский вместе с казачатами почтил память героев в Геленджике

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В рамках региональной недели, депутат Госдумы Владимир Синяговский встретился со казачатами 10 школы и посетил, недавно открытый в Геленджике мемориал «Аллея Героев», где вместе с учащимися возложил цветы,в мероприятии приняли участие председатель городской Думы Михаил Димитриев, председатель геленджикского совета ветеранов Супрунов Владимир Семенович, депутатский корпус Геленджика.

Постройке мемориала предшествовали успешно проведенные в январе 2019 года поисково-исследовательские работы и работы по эксгумации останков воинов из безымянного братского захоронения, располагавшегося на ул. Одесской в г. Геленджике , в результате которых, а также в ходе последующей кропотливой работы с архивными материалами, были установлены личности 2 воинов Великой Отечественной войны – сержанта Кострова Николая Григорьевича, капитана Зотова Дмитрия Степановича, погибших в воздушных боях за г. Новороссийск в феврале 1943 года. Имя третьего бойца определить не удалось.

Также в ходе поисковых работ на местах крушения боевых самолетов времен Великой Отечественной войны были обнаружены и идентифицированы останки еще пяти летчиков: старшего лейтенанта, пилота Иноземцева Евгения Ивановича, воздушного стрелка, младшего сержанта Колесникова Николая Денисовича, воздушного стрелка, гвардии сержанта

Короткова Семена Яковлевича, пилота, гвардии старшины Куликова Анатолия Николаевича, воздушного стрелка, краснофлотца Симонова Никифора Ивановича.

Местом нового воинского захоронения для этих бойцов стала Аллея Героев, где 7 мая 2019 года было проведено торжественное мероприятие по погребению их останков.

Саму же Аллею торжественно открыли 17 сентября 2019 года.

Создание таких памятных мест это очень правильно, тем самым мы сохраняем историческое наследие России и воспитываем подрастающее поколение в духе патриотизма и любви к нашей Родине, подчеркнул Владимир Ильич.