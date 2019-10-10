Путин назначил новых начальников управлений в Кремле

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Владимир Путин назначил трех новых начальников управлений Президента. Соответствующие указы опубликованы на сайте Кремля.

Главой управления по обеспечению конституционных прав граждан назначена Татьяна Локаткина, место руководителя управлением по вопросам госслужбы и кадров занял Максим Травников, управления информационного и документационного сопровождения Президента — Антон Федоров.

Указы вступили в силу 10 октября 2019 года. Об этом сообщает Рамблер.

Источник: https://news.rambler.ru/politics/42968058/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink