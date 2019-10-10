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Путин назначил новых начальников управлений в Кремле

Владимир Путин назначил трех новых начальников управлений Президента. Соответствующие указы опубликованы на сайте Кремля.

Главой управления по обеспечению конституционных прав граждан назначена Татьяна Локаткина, место руководителя управлением по вопросам госслужбы и кадров занял Максим Травников, управления информационного и документационного сопровождения Президента — Антон Федоров.
Указы вступили в силу 10 октября 2019 года. Об этом сообщает Рамблер.

Источник: https://news.rambler.ru/politics/42968058/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink

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Категория: Новости / Тема дня

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