Эксгумация Франко как повод поговорить о судьбе Ленина?

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Время перенести тело Владимира Ленина из мавзолея на Красной площади в Москве на кладбище «не пришло и никогда не придет». Такую позицию озвучил заместитель Председателя ЦК партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович.

Разговор о том, что Ленина пора придать земле вновь возник из-за перезахоронения в Испании тела диктатора Франсиско Франко. В четверг его останки эксгумировали из могилы в мемориальном комплексе «Долина павших» и перенесли на кладбище в Мадриде.

По словам Сергея Малинковича, даже разговоры об этом могут вызвать в России массовые протесты.

«Это время не пришло и никогда не придет. Мы категорически против захоронения Ленина. Если бы у кого-то были такие попытки, то мы пошли бы на любые действия, в рамках законодательства, чтобы помешать. Мы пошли бы на протесты, на массовые митинги и даже организацию живого кольца вокруг мавзолея», - рассказал заместитель Председателя ЦК партии «Коммунисты России».

Напомним, Франко правил Испанией с 1939 года по 1975 год. К власти он пришел во время революции и правил до своей смерти. Мемориальный комплекс «Долина павших», где находился его гроб – это место, где хоронили погибших в гражданской войне. Сам диктатор в ней не участвовал, а скончался от старости и, формально, не должен был быть там похоронен.

Общего у Франко и Ленина не так уж и много и сравнивать их не надо, считает Сергей Малинкович. В интервью радио Sputnik он рассказал, что испанский диктатор – общепризнанный преступник, а вождь российской революции – личность неоднозначная.

«Нет ни одной страны, где Франко был бы популярен. Даже в самой Испании против эксгумации протестуют несколько сотен человек всего. Если посмотрите, сколько людей считает Франко преступником - это совсем другое количество. К Ленину отношение разное, но он один из уважаемых людей. У нас в каждом городе стоят памятники Ленину, и нет протестов из-за этого. Сравнение Франко и Ленина – неуместно», - пояснил заместитель Председателя ЦК партии «Коммунисты России».

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/