Владимир Синяговский: Резервы муниципальных земель уже давно исчерпаны...

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Депутаты городской думы Новороссийска Виталий Козырев и Алексанлр Плошник обсудили с депутатом ГД ФС РФ Владимиром Синяговским проблему нехватки земель многодетным семьям. Депутаты всех уровней обеспокоены сложившейся ситуацией.

Очередь на получение земельных участков на сегодня составляет более 2000 семей, но необходимого количества свободной муниципальной земли не имеется. Для решения проблемы было предложено повзаимствовать опыт Ростовской области, когда выдаются денежные сертификаты взамен участков под застройку.

«Прежде чем взаимствовать чужой опыт нужно оценить эффективность реализации данного проекта. Резервы муниципальных земель уже давно исчерпаны. Но оставлять без жилой площади многодетные семьи нельзя. Рациональность внесение поправок в региональное законодательство безусловно присутствует. Поправки позволят многодетным семьям не ждать своей очереди, а получить земельный сертификат. Мы должны выйти с инициативой, в таком случае, о принятии еще одного краевого закона. Это будет хорошей альтернативой поддержки многодетных семей. Давайте активно начнем работу в этом направлении, изучим имеющуюся информации, составим план действий, который позволит получить поддержку на краевом уровне,» - подытожил депутат Владимир Синяговский.