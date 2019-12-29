Депутаты Госдумы рассказали о подготовке к Новому году

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Парламентарии рассказали Федеральному агентству новостей о том, где планируют встретить Новый год и какие блюда будут на их праздничных столах.

Как признаются депутаты, новогодние праздники для них ? одна из немногих возможностей подольше побыть с родными.

В уютной, домашней атмосфере накопить положительной энергетики на несколько месяцев вперед, за чашкой ароматного чая поделиться успехами или рассказать о каких-то жизненных трудностях. Да-да, у чиновников они тоже бывают!

«Для меня Новый год — это, прежде всего семейный праздник. Буду встречать его со своими близкими ? детьми и внуками. К сожалению, в обычные дни у меня много работы и просто не хватает времени пообщаться. Поэтому использую любую возможность, чтобы побыть с родными людьми», — отметил Федеральному агентству новостей член комитета Госдумы по транспорту и строительству, депутат Владимир Синяговский.

Представитель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат Светлана Бессараб посетовала обозревателю ФАН, что до Нового года осталось меньше недели, а времени на покупку и установку главного символа праздника, елки, пока совсем нет.

«Очень надеюсь это сделать в ближайшие выходные и хотя бы небольшую елочку поставить в доме», ? поделилась своими планами парламентарий.

Как и большинство россиян, Светлана Бессараб Новый год будет встречать дома с родными. Совсем скоро Светлане предстоит важная миссия: помимо праздничной атмосферы создать и вкусные, а главное домашние, кулинарные шедевры.

«Я ? знаменитый на всю свою семью изготовитель холодца и каждый год в преддверие праздников близкие, друзья переживают: застынет или нет?! Я заливное делаю по самому простому рецепту, но каждый раз результат почему-то получается разный», ? обратила внимание Светлана Бессараб.

Все необходимые ингредиенты уже куплены и ждут своего часа. «Холодец у меня будет из говядины, и надеюсь, получится очень вкусным», — отметила депутат.

Помимо коронного блюда ? заливного ? на праздничном столе непременно окажутся традиционные салаты «Оливье» и «Селедка под шубой», а еще ароматные мандарины и бутылочка шампанского, в том числе детского, поделилась с ФАН Светлана Бессараб.

Заместитель председателя комитета по транспорту и строительству, депутат Александр Старовойтов, из-за загруженного рабочего графика и желания успеть все запланированное в 2019 году, с семейным новогодним меню пока не знаком. Но то, что на столе будет салат «Оливье», не сомневается.

«Оливье на Новый Год — это уже давняя традиция. Алкоголь употреблять не буду. Разве что пару глотков шампанского. Да и в принципе я не употребляю спиртных напитков», — подчеркнул парламентарий.

Где именно Александр Старовойтов будет встречать праздник, вопрос пока открытый. Но точно в кругу родных.

«Я перестал верить в сказку, как только понял, что Деда Мороза не существует. Поэтому для меня Новый год — это всего лишь дата перехода из цифры 2019 в цифру 2020», — заметил собеседник ФАН.

Депутат рассказал, что обычно елку в его семье наряжают в канун праздника ? 30 или 31 декабря и убирают только после еще одного важного семейного события.

«Стоит елка, как правило, до моего Дня Рождения — 28 января. В течение месяца она нас радует и в последние дни января мы ее убираем», — сообщил Александр Старовойтов.

В доме первого зампреда комитета Госдумы по культуре, депутата Александра Шолохова раньше всегда к Новому году появлялась ароматная сосна. Как рассказал парламентарий, ели в его родной станице в Ростовской области попросту не растут.

«В Москве я купил искусственную елку. А дома — мы живем в сосновом лесу — я имею в виду станицу Вешенскую. Там, в рамках санитарных рубок остается достаточно большое количество сосен, которые можно взять домой. Поэтому на Новый год это всегда настоящая сосна», — обратил внимание Шолохов.

Провожать 2019 год и встречать 2020-й парламентарий будет дома в кругу семьи. Депутат поведал, что кроме традиционных салатов и холодца на праздничный стол обязательно будет подаваться запеченный гусь.

«Ну а для того, чтобы первое января встретить бодро, после боя курантов и исполнения гимна России нужно выключить телевизор и дальше веселиться самостоятельно. Это дает возможность до 8 утра быть свежими и радостными», — поделился семейным рецептом бодрости с читателями Федерального агентства новостей парламентарий.

Источник: https://riafan.ru/1237933-deputaty-gosdumy-rasskazali-o-podgotovke-k-novomu-godu