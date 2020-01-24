Как продлить срок службы батареи ноутбука

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Аккумуляторы ноутбуков похожи по своей конструкции и принципу работы. Аналогичные приборы устанавливаются в мобильных телефонах, планшетных ПК и прочих устройствах.

Технологии производства АКБ различны, но всем таким устройствам свойственно заряжаться и разряжаться. Каждая батарея имеет определённое количество циклов зарядки и разрядки. Поэтому со временем может наблюдаться снижение эффективности их работы. Для обеспечения оптимального состояния батарей, рекомендуется ограничить число циклов зарядки ноутбука. В противном случае батарея быстро растратит свой потенциал и потребует замены.

Где приобрести аккумулятор к ноутбуку?

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Как вернуть батарею ноутбука «к жизни»?

Если аккумулятор в ноутбуке начинает слишком быстро разряжаться, для восстановления его работоспособности можно проделать следующие манипуляции. Сначала нужно разрядить его по максимуму. Затем подключить исправное зарядное устройство к выключенному ноутбуку. Процесс займёт пару часов. Даже после потухания индикатора, нужно его оставить включенным на некоторое время. Далее снимите прибор с зарядки. Необходимо произвести манипуляции с разрядкой и полной зарядкой батареи несколько раз. Данный процесс называют формированием батареи. Он направлен на повышение её эффективности. Результат можно наблюдать уже через три цикла.

Почему аккумулятор ноутбука утрачивает свои изначальные характеристики?

На этот процесс могут оказывать влияние следующие факторы:

частая перезарядка и высокое напряжение;

постоянные перегревы;

влияние низких температур;

неправильное хранение на протяжении долгого времени;

наличие механических повреждений.

Если снизить влияния этих факторов, можно рассчитывать на повышение срока службы АКБ до приемлемого уровня.

Евгений Счастливый