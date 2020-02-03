Малая земля: о высадке десанта в Новороссийске

/Тема дня/

Вот уже 51-й год подряд 3 февраля в городе-герое проходит операция «Бескозырка». Жители и гости города возлагают цветы и венки на площади Героев в память о подвиге павших воинов. Вечером от Вечного огня зажигается факел, который проносится через весь город к месту высадки куниковского десанта. В море бережно опускается матросская бескозырка и много живых цветов.

Триумф и трагедия

Начинавшаяся небольшой группой комсомольских энтузиастов, «Бескозырка» сегодня стала Всероссийской молодежной патриотической операцией, посвященной легендарному десанту.

В ночь с 3 на 4 февраля 1943 года на клочок побережья у окраины Новороссийска высадился небольшой десант под командованием Цезаря Куникова, после чего началась героическая эпопея Малой земли. Много о том легендарном событии написано статей и книг, сложено стихов и песен. Чтобы еще раз вспомнить о подвиге куниковцев и по-новому оценить его, мы воспользовались документами из архивов Новороссийского государственного исторического музея-заповедника. Почти все они публикуются впервые.

Несколько лет назад операцию «Бескозырка» стали проводить и в поселке Южная Озереевка, где в ту же февральскую ночь 1943 года высаживался еще один десант — основной, который закончился трагедией.

В дни триумфальных успехов советских войск под Сталинградом командование Северо-Кавказским фронтом принимает решение об освобождении Новороссийска. Согласно плану, удар должен был осуществляться с двух сторон: от Южной Озереевки и в районе Верхнебаканского поселка, с тем, чтобы сомкнуть кольцо вокруг новороссийской группировки гитлеровцев. Первой неудачей операции стали безуспешные попытки прорвать вражескую оборону со стороны Маркотхского хребта. Чтобы обеспечить успех предпринимаемых атак, был отдан приказ не позднее двух часов ночи 4 февраля высадить десант в составе трех бригад морской пехоты у Южной Озереевки.

Отвлекающий, ставший всемирно известным, десант небольшого отряда под командованием майора Цезаря Куникова высадился в районе Станички. Еще несколько демонстративных десантов в составе отдельных рот и взводов было выброшено в ту ночь с моря и воздуха вокруг Новороссийска.

Выписка из боевого приказа командира Новороссийской ВМБ Черноморского флота № 0036/оп от 10 января 1943 года:

«В районе Новороссийска противник имеет до 2-х пехотных дивизий, на побережье от мыса Мысхако до мыса Железный Рог расположены части 10-й пехотной дивизии румын. В местах, удобных для высадки десантов, выявлено наличие артиллерии, пулеметных точек, прожекторов и небольших гарнизонов.

47-я армия во взаимодействии с Черноморским флотом имеет задачу уничтожить Новороссийскую группировку противника. Демонстрацией десанта торпедными катерами в районе Железный Рог и высадкой демонстративного десанта при поддержке артиллерии береговой обороны и прикрытием дымзавесами на участке Станичка — коса Суджукская дезориентировать противника о пункте и направлении действия основного десанта и сковать его резервы.

Во исполнение оперативной директивы командующего Черноморским флотом № 007 от 7 января 1943 года

П Р И К, А З Ы В, А Ю:

— Командиру десанта майору Куникову в ночь на (пропуск в графе — Е.Р.) 1943 года при артиллерийской поддержке высадиться ротой автоматчиков в районе пристани рыбозавода, решительными действиями сломить сопротивление противника, занять и удерживать береговой плацдарм до подхода резервов.

— Командиру отряда высадочных средств (командир 4-го дивизиона сторожевых катеров) ст. лейтенанту Сипягину отрядом катеров СКА, КТЩ, КМК, ЗИС и ТКА в 01 час 00 минут под прикрытием дымзавесы с ТКА высадить роту автоматчиков демонстративного десанта в районе пристани рыбозавода…»

Каждый из вспомогательных десантов заведомо шел на верную гибель и заслуживает такой же славы, как куниковский, оказавшийся самым удачным. Но эту удачу во многом предопределила трагедия основного десанта в Южной Озереевке. Он тоже мог стать легендой. Но не стал. Успевшая высадиться на берег часть десанта была разбита, а основным силам из-за непогоды и шквального огня противника так и не удалось сойти на берег… Трагедия одного десанта обернулась вечной славой для других.

Десант героев

В листовке политуправления Черноморского флота «Батальон героев» от 1943 года описываются подвиги десантного отряда майора Куникова. Но первым из героев был сам Цезарь Львович, который погиб в тот день, когда его отряд, высадившийся в тылу у немцев, прочно и навсегда закрыл для них выход из Новороссийской бухты. Ему посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза, а также орден Александра Невского.

Примеру командира следовали десантники. Личный состав отряда показал высокие образцы храбрости и героизма, проявил непоколебимую стойкость и выдержку. В политдонесениях Черноморского флота и Новороссийской военно-морской базы приводятся лишь некоторые примеры мужества и воинской доблести куниковцев:

«Командир отделения Богданов со своим отделением далеко выдвинулся вперед, гранатами подбил 2 автомашины и уничтожил при этом до 50 солдат и офицеров, которые перебрасывались к позициям отряда.

Краснофлотец Лукашев ловким движением подполз к немецкой пушке, забросал ее гранатами и уничтожил 12 солдат, захватил вражеское орудие. Через некоторое время храбрый черноморец открыл из трофейного орудия огонь по врагу.

Командир отделения Савенко со своими бойцами стремительным броском выдвинулся вперед, на пути снял 5 человек, перерезал связь, идущую с берега в г. Новороссийск, уничтожил радиостанцию и этим обеспечил быстрое продвижение своей группы.

Командир боевой группы младший лейтенант Пшеченко, умелыми действиями ломая сопротивление врага, уничтожил 5 огневых точек и захватил пушку, из которой открыл огонь по немецким захватчикам.

Заместитель командира по политчасти боевой группы старший лейтенант Савалов с группой краснофлотцев ворвался в здание рыбозавода, забросал немцев гранатами и захватил пулемет и 3 немцев.

Командир отделения тов. Белов, будучи дважды раненым, продолжал громить захватчиков и уничтожил 12 немцев»….

Многие куниковцы впоследствии были удостоены звания Героя Советского Союза. Это замполит отряда старший лейтенант Н. В. Старшинов, начальник штаба отряда капитан Ф. Е. Котанов, возглавивший куниковский отряд после его переформирования в 393-й отдельный батальон морской пехоты капитан-лейтенант В. А. Ботылев. Их имена сегодня носят улицы Новороссийска. Но самым первым высокого звания был посмертно удостоен уроженец Кубани младший сержант Михаил Корницкий, имя которого также увековечено в городе-герое и в средней школе № 22, где он совершил свой подвиг.

Выписка из наградного листа от 10 марта 1943 года

На командира отделения взвода 1-го боевого участка ПДО в морском отряде майора Куникова младшего сержанта КОРНИЦКОГО Михаила Михайловича, 1914 г.р., русский, кандидат ВКП (б), в РККА с 1941 года.

Описание подвига или заслуг:

«Младший сержант Корницкий М.М. в проведенной десантной операции в предместье г. Новороссийска пос. Станичка 4 февраля 1943 года проявил исключительное мужество, храбрость и геройство в борьбе с врагом.

В момент высадки десанта первым выскочил на берег противника и повел свое отделение вперед, уничтожив при этом лично 13 солдат противника. Когда продвижению вперед взводу мешал пулеметный дзот противника, тов. Корницкий подполз к нему и забросал гранатами, уничтожив станковый пулемет и 5 фашистов. В разгар уличного боя появился фашистский танк, тов. Корницкий незаметно подполз к нему и подорвал его противотанковой гранатой.

Будучи раненым тов. Корницкий оказался окруженным фашистами, которые предложили ему сдаться в плен. Тов. Корницкий дрался с заклятыми фашистами до последнего дыхания, как истинный защитник своей Родины, уничтожив при этом 10 фашистов, из них одного офицера. В момент, когда на него бросился офицер и два солдата противника, тов. Корницкий подпустил к себе вплотную и подорвал врагов вместе с собой, погиб смертью героя.

Помнить всех поименно

Хранятся в Новороссийском историческом музее-заповеднике и копии наградных представлений на рядовой и сержантский состав отряда Цезаря Куникова к приказу командующего Черноморским флотом № 36 от 24 мая 1943 года. В числе первых за десантную операцию в районе Станички к наградам представлены:

1.Краснофлотец А. П. АНДРЮЩЕНКО — орден Красной Звезды,

2.Сержант Б. Ф. БЕНЬКОВСКИЙ — орден Красной Звезды,

3.Ст. краснофлотец В. П. БОГАТЫРЕВ — медаль «За отвагу»,

4.Сержант А. Д. БОНДАРЕНКО — орден Красной Звезды,

5.Старшина 2-й статьи Г. И. БУРДАКОВ — медаль «За отвагу»,

6.Старшина 1-й статьи П. А. ВЕРЕЩАГИН — медаль «За отвагу»,

7.Краснофлотец А. Н. РАДЬКО — орден Красной Звезды,

8.Краснофлотец А. Д. ГРИХИН — медаль «За отвагу»,

9.Краснофлотец Н. И. ГРОЗНОВ — медаль «За боевые заслуги»,

10.Краснофлотец К. А. ЗЕМЛЯК — орден Отечественной войны II степени,

11.Краснофлотец В. Н. КАЙДА — орден Красной Звезды,

12.Краснофлотец В. П. КНУТОВ — медаль «За отвагу»,

13.Старшина 1-й статьи С. С. КОЛОТ — орден Отечественной войны II степени,

14.Краснофлотец Н. А. КОПАТИЛОВ — медаль «За отвагу»,

15.Старшина 1-й статьи И. Р. КОСТЮКОВ — орден Отечественной войны II степени,

16.Младший сержант А. П. КУШНАРЕНКО — орден Красной Звезды,

17.Сержант Ф. И. ЛЫЧАГИН — орден Красной Звезды,

18.Краснофлотец В. Д. МАЛЫХИН — медаль «За боевые заслуги»,

19.Краснофлотец Н. А. МОРОЗОВ — орден Красной Звезды,

20.Ст. краснофлотец И. И. ПЕСТОВ — орден Отечественной войны II степени,

21.Краснофлотец Н. Е. ИОНОВ — медаль «За отвагу»,

22.Старшина 2-й статьи И. А. ПРОХОРОВ — медаль «За отвагу»,

23.Старшина П. И. ПЯТАКОВ — орден Отечественной войны II степени,

24.Младший сержант А. И. САМОЙЛОВ — медаль «За боевые заслуги»,

25.Младший сержант В. И. СЕРГЕЕВ — медаль «За боевые заслуги»,

26.Краснофлотец В. В. СОСНОВСКИЙ — медаль «За отвагу»,

27.Краснофлотец Н. А. СИДОРОВ — медаль «За отвагу»,

28.Старшина 1-й статьи А. Т. СИНЮК — орден Красной Звезды,

29.Сержант А. М. СМИРНОВ — орден Красной Звезды,

30.Старшина 1-й статьи Н. А. СОБОЛЕВ — медаль «За боевые заслуги»,

31.Краснофлотец Ф. М. СЫЧ — медаль «За отвагу»,

32.Старшина 2-й статьи А. И. ТАРАНЕНКО — медаль «За отвагу»,

33.Краснофлотец Н. С. УТКИН — орден Отечественной войны II степени,

34.Старшина 1-й статьи Г. Г. ФИЛИППОВ — медаль «За боевые заслуги»,

35.Краснофлотец А. Ф. ЦАРЕВ — медаль «За отвагу»,

36.Краснофлотец А. М. ЧЕРНЯВСКИЙ — медаль «За отвагу»,

37.Краснофлотец М. Н. ШАРЫЙ — медаль «За отвагу»,

38.Старший сержант Я. Т. ШКУРИН — медаль «За отвагу»,

39.Краснофлотец Г. В. ЯКОВЛЕВ — медаль «За отвагу»,

40.Старший военфельдшер М. С. ВИНОГРАДОВА — орден Отечественной войны I степени.

Десант высаживался в три эшелона. Первыми под непосредственным командованием майора Куникова захватывали плацдарм, по разным данным, от 260 до 275 человек штурмового отряда. Всего же к утру 4 февраля у Станички высадилось около 870 бойцов и командиров. В 1978 году на собрании ветеранов того ночного боя было решено всех считать куниковцами. Все они в разное время были удостоены наград за беспримерное мужество и массовый героизм, проявленные при высадке и захвате плацдарма. И все они поименно вписаны в историю Новороссийска.

Евгений Рожанский

Источник: https://www.vkpress.ru/life/malaya-zemlya-o-vysadke-desanta-v-novorossiyske/?id=123686