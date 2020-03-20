Действующие меры государственной поддержки в 2020 году

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В рамках краевой госпрограммы «Развитие промышленности Краснодарского края и повышение ее конкурентоспособности» предприятиям промышленной отрасли предоставляются:

- субсидии на возмещение части затрат, а также с этого года реализуется новое мероприятие для отрасли машиностроение - на возмещение недополученных доходов – (проект документа проходит процедуру согласования);

- льготные займы по 10 направлениям, объем займов от 2 до 100 млн.рублей, процентная ставка варьируется от 1% до 6% годовых, срок займов до 10 лет.

Кроме того, в соответствии с потребностями субъектов деятельности в сфере промышленности, Фондом развития промышленности КК запущены дополнительные программы заемного финансирования:

- «Лизинговые проекты» - для финансирования от 10% до 90% от первоначального взноса (аванса) приобретаемого в лизинг промышленного оборудования и финансирования проектов совместно с лизинговыми компаниями. Сумма займа составляет от 5 до 50 млн. рублей под 1-3% годовых, срок займа до 5 лет;

- «Бизнес привилегия» - направлена на приобретение в собственность нового оборудования без дополнительного залогового обеспечения (под залог приобретаемого оборудования). Сумма займа составляет от 5 до 20 млн. рублей под 1-4% годовых, срок займа до 5 лет.

Теперь появилась возможность получения пониженной ставки займов для:

- участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»;

- резидентов промышленных парков;

- экспортеров;

- победителей конкурса «Сделано на Кубани».

Консультацию о получении государственной поддержки Вы можете получить в отделе по развитию промышленности по телефону 8(8617)646221 (эл.почта: noveconom@mail.ru), также полная информация размещена на сайтах:

- www.frpkk.ru – Фонд развития промышленности Краснодарского края;

- https://admnvrsk.ru/ - Администрация МО г. Новороссийск (https://admnvrsk.ru/podrazdeleniya/upravleniya/upravlenie-jekonomicheskogo-razvitija/promyshlennost/gospodderzhka/).

Источник: Отдел информационной политики и СМИ