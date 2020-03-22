Владимир Путин: Давайте сохраним старшее поколение!

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Дети болеют только в легкой форме под влиянием коронавируса, а чаще являются просто переносчиками COVID-19.

В группу риска входят представители старшего поколения. Ограничив их контакты, можно уберечь наших бабушек и дедушек от коварного вируса.

Как утверждают специалисты, в группе 65+ самая высокая смертность при заболевании коронавирусом. Этому способствует приобретенные недуги ранее: сахарный диабет, гипертония, заболевания бронхов и другие.

Президент страны Владимир Путин обратился именно к нам, говоря: "Давайте сохраним старшее поколение. Сделаем все, чтобы их защитить. Это наш долг!"

Для этого можно или вернее нужно предпринять следующее:

- перевести бабушек и дедушек на карантин;

- максимально ограничить встречи с внуками и правнуками. Месяц можно родителям справится самим;

- взять на себя обеспечение своих родителей продуктами и лекарствами;

- представителям группы 65+ не посещать места с большим потоком людей(магазины, дворы, лифты, подъезды, детские площадки, остановки общественного транспорта и другие);

- если семья проживает вместе с бабушками и дедушками, по возможности, выделить отдельную комнату, отдельную посуду, отдельное полотенце;

- в помещении проводить санитарную уборку помещений, как можно чаще чем обычно;

- уделить внимание санитарной обработки входной двери в квартиру в подъезде.

В остальном нужно четко соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.

Это не паника. Это логичная предусмотрительность и предосторожность. Если мы можем это сделать, назовите для себя самих вопрос - почему бы нам не сделать ТАК?!

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