Владимир Синяговский: Главное...чувствовать свою ответственность перед людьми, принимать верные и взвешенные решения с опорой на их мнение...

/Тема дня/

Депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский направил поздравления своим землякам с профессиональным праздником - днем местного самоуправления.

"Уважаемые депутаты, работники и ветераны муниципальной службы! Тепло и сердечно поздравляю вас с днём местного самоуправления!

Органы местного самоуправления на протяжении многих лет являются самым близким к людям институтом власти, связующим звеном между государством и обществом. Много задач сегодня перед местным самоуправлением, но главная на все времена — это быть ближе к жителям, решать действительно волнующие людей проблемы.

Поэтому каждый, кто работает в органах МСУ, должен, прежде всего, в это ответственное время, чувствовать свою ответственность перед людьми, принимать верные и взвешенные решения с опорой на их мнение.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, энергии, оптимизма и новых достижений на благо родного региона! Мира и добра!

С уважением, депутат Государственной Думы Владимир Синяговский."