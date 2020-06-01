В кризисных условиях НЦУ будет преобразован в структурное подразделение МЧС

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Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении поправки в Законы «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и «О гражданской обороне» в части изменения статуса Национального центра управления в кризисных ситуациях. Законопроект был внесен в ГД Президентом РФ Владимиром Путиным.

В соответствии с поправками Национальный центр управления в кризисных ситуациях предлагается преобразовать из подведомственного учреждения в структурное подразделение МЧС России. Как пишут в пояснительной записке это позволит сделать более эффективным управление единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны.

Депутат ГД от фракции ЕДИНАЯ РОССИЯ Владимир Синяговский считает, что нынешняя чрезвычайная ситуация, с которой столкнулась не только Россия, стала поводом для принятия мер по совершенствованию всей организационной структуры реагирования в случаях экстренных, непредвиденных обстоятельств. По его словам, изменения в законы «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и «О гражданской обороне».

«Новый и более высокий статус Национального центра управления в кризисных ситуациях, дают возможность более оперативно принимать решения в обстоятельствах, когда дорога каждая минута. В первую очередь, повысится эффективность и ответственность. Спасатели смогут быстрее приходить на помощь людям, оказавшимся в беде. Особо хочу подчеркнуть, что законодательные изменения, предложенные Президентом, не только дают новые оперативные возможности МЧС, но и предполагают более высокую степень ответственности за принимаемые решения», – подчеркнул Синяговский.