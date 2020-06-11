Обстановка в окружении председателя Правительства и спикера Государственной Думы

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Активность в АП, Правительстве и в губернаторских командах направлена на подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию РФ.

С сентября элиты планируют вернуться к режиму изоляции. Об этом нам сообщили три независимых друг от друга источника в АП и окружении премьера Михаила Мишустина.

Обсуждается два варианта - возврат к изоляции с сентября или с октября 2020 года.

Досрочные выборы в Государственную Думу в декабре 2020 года по этой причине тоже пройдут преимущественно путём электронного голосования.

Как мы писали ранее, одной из причин переноса роспуска Госдумы ранее стала позиция КПРФ и лично Геннадия Зюганова.

Сегодня с Зюгановым вопрос согласован, и за поддержку позиции АП осенью на региональном уровне он получит 1-2 кресла губернаторов. Подготовка к роспуску Государственной Думы уже идет полным ходом.

Но это - не главная новость.

В настоящее время полным ходом идёт формирование Аппарата Правительства.

Как известно, команда Михаила Мишустина из ФНС зачистила немало чиновников в Аппарате Правительства высшего и среднего уровня

Так вот, в последние недели Аппарат Правительства формируют... из руководящих работников Аппарата Государственной Думы, которым доверяет Вячеслав Володин.

Наши источники в АП и Государственной Думе сообщают, что в последнее время Володин начал бороться именно за назначение в Правительство.

Именно по этой причине из Госдумы уже ушло около 10 человек на очень крупные и поменьше позиции. Их фамилии мы опубликуем позже.

Проект "Собянин - премьер" (о котором мы ранее писали) имеет поддержку у многих в элите, но Вячеслав Володин тоже включился в борьбу.

Наши источники сообщают, что в Госдуме уже начался большой торг за позиции министров, чье назначение будет утверждать новый состав Думы после нового года. И прямо в эти дни решается судьба кресел вице-премьера Марата Хуснуллина и министра Дениса Мантурова...

Источник: Телеграм