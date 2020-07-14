Новый рейтинг «полезности» российских парламентариев представили в столице

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В Москве известные российские политологи Алексей Мартынов и Дмитрий Гусев представили десятую версию интегрального рейтинга «Коэффициент полезности депутатов Государственной Думы РФ».

Исследования проводились с апреля по июль 2020 года. Кроме уже известных четырех индексов: активности работы в нижней палате, народного голосования, активности в регионах и медийности, авторы рейтинга предложили новый показатель: «полезность депутата в условиях пандемии».

В тройку с наилучшими показателями вошли: глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию РФ Павел Крашенинников («Единая Россия»), глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») и председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

По словам Алексей Мартынова, хотя в период противоэпидемических мер, рейтинги практически всех депутатов упали, в тоже время «эксперты отмечают активную деятельность депутатов на местах, в регионах, в том числе и волонтерскую. Это очень позитивно характеризует наш депутатский корпус: несмотря на свой высокий государственный статус, многие даже в личном качестве пошли и стали помогать людям».

— Я думаю, что представленный рейтинг, при определённой субъективности оценок, даёт представление о реальной ситуации «востребованности» парламентариев, — считает депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия», представляющий в парламенте Краснодарский край Владимир Синяговский. – На мой взгляд, главный рейтинг депутата формируется на местах, и складывается из его работы с гражданами, из реализации их запросов. В конечном итоге именно в регионах будет решаться, сохранит ли парламентарий доверие своих избирателей, и проголосуют ли они за него на предстоящих выборах.

Источник: http://gosnovosti.com/2020/07/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA/