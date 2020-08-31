Нуждающиеся семьи получат выплаты на детей от трех до семи лет

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Глава кабмина Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 34 млрд рублей на ежемесячные выплаты на детей возрасте от трех до семи лет. Средства на пособия будут выделены из резервного фонда всем регионам России и Байконуру. Расходы на выплату субсидий возложены на Министерство труда РФ.

Указ о ежемесячных выплатах нуждающимся семьям с 1 января 2020 года был подписан в марте президентом России Владимиром Путиным. Выплата полагается тем семьям, среднедушевой доход в которых составляет менее одного прожиточного минимума. В июле правительством было выделено на эти пособия 18,4 млрд руб.

«Выплаты полагаются семьям, в которых есть дети в возрасте от 3 до 7 лет и доход на одного члена семьи составляет сумму, равную или меньше величины прожиточного минимума. Сегодня это 12130 рублей в среднем по России. Пособие составит половину прожиточного минимума на ребёнка в соответствующем субъекте Российской Федерации. Средний размер помощи примерно - 5,5 тысяч рублей. В следующем году планируется увеличение пособия до величины прожиточного минимума для нуждающихся семей», — прокомментировала депутат Государственной Думы от Краснодарского края Светлана Бессараб.