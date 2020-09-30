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Мусор из Тихорецкой зоны Краснодарского края планируется вывозить на свалку в водоохраной зоне реки Тихонькая

Министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края объявило конкурс по отбору регионального оператора по обращению с отходами для Тихорецкой зоны. Условия контракта вынуждают победителя торгов нарушать природоохранное законодательство.

В Тихорецкую зону входят Белоглинский, Крыловский, Новопокровский, Павловский и Тихорецкий районы. Согласно схеме потоков отходов, мусор из всех муниципалитетов, кроме Белоглинского, планируется размещать на Павловской свалке ТКО. Эта свалка находится на берегу реки Тихонькая, в водоохранной зоне водоема, где размещение отходов запрещено…
- Экологическая вахта Северного Кавказа

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Категория: Новости / Тема дня

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Мусор из Тихорецкой зоны Краснодарского края планируется вывозить на свалку в водоохраной зоне реки Тихонькая