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В России начал действовать новый штраф для автомобилистов

С 10 января неоплаченный проезд по платным дорогам стал наказуем.

Вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые вводят новый штраф. Фиксироваться нарушение призваны автоматические комплексы фотовидеофиксации. А штраф выпишет Ространснадзор.

Для владельцев легковых автомобилей он составит 1,5 тысячи рублей, для владельцев грузовиков и автобусов - 5 тысяч.

Если водитель неоплатив проезд проскакивал под шлагбаум, то ему выписывался штраф, как за проезд на запрещающий сигнал светофора. А это штраф одна тысяча рублей.

Правда, повторное нарушение грозило штрафом 5 тысяч или лишением прав на 4 - 6 месяцев. Теперь у этого нарушения собственная статья, которая повторности не предусматривает.

Источник: Телеграм-канал "Наивный лис"

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Категория: Новости / Тема дня

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