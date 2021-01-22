ДетиВнеПолитики#ЗащитимНашихДетей

/Тема дня/

Собянин, мэр Москвы, попросил москвичей и гостей столицы не участвовать в протестах 23 января и пообещал, что правоохранительные органы обеспечат порядок в столице:

- На 23 января распространяются призывы к незаконной массовой акции. Считаю ее проведение недопустимым. Еще более недопустимо и цинично выглядят попытки массового вовлечения в эту акцию несовершеннолетних. Очень прошу родителей обратить на это внимание и не подвергать детей риску в угоду провокаторам. Я обращаюсь и к организаторам, и к тем , кто планирует участие в незаконном митинге: воздержитесь от участия в нем. Должен предупредить, что правоохранительные органы обеспечат необходимый порядок в городе!

Минпросвещения попросило родителей провести 23 января вместе с детьми, оградить их от «прогулок» в поддержку «пациента Берлинской клиники».

Воробьёв, Губернатор Московской области, призвал жителей Подмосковья воздержаться от участия в незаконном митинге 23 января, а также поговорить об этом с детьми.

TikTok удалил 38% информации, вовлекающей несовершеннолетних в опасные для их жизни и здоровья противоправные действия, от общего объема выявленной, сообщает Роскомнадзор.

В соцсети «ВКонтакте» прекращено распространение 50% незаконной информации от общего объема выявленной, в Instagram — 17%, YouTube прекратил распространение 50% выявленных призывов участвовать в противоправных акциях.

Кремль обозначил свою позицию по акциям:

- Как таковой акции нет, есть определенные провокаторы, которые призывают: "Действия провокаторов нам хорошо понятны".

- Участие студентов в акциях - личное дело. Но участие студентов в незаконных действиях может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений. У каждого такого заведения на этот счет может быть своя политика, могут быть установки министерства образования.

- Никакие указания правоохранителям не требуются. Есть определенный режим законодательства относительно того, как проводятся акции и как согласовываются. В случае, если проводятся какие-то незаконные акции, то, конечно, правоохранители действуют в соответствии со своими служебными инструкциями.

Источник: @Наивный Лис