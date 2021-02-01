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Внешний управляющий ООО «Кубаньжилстрой» – Тимофеева Е.Б. провела встречи с участниками долевого строительства в Новороссийск

30 января 2021 в рамках мероприятий рабочего визита в ООО «Кубаньжилстрой», Внешний управляющий - Тимофеева Е.Б. провела встречи с представителями участников долевого строительства.

На каждом из планируемых к завершению строительных объектов, представители имели возможность задать интересующие их вопросы, касательно сроков и графиков строительства, а также особенностях взаимодействия в течении периода Внешнего управления.
Кроме этого, Внешний управляющий довела до участников долевого строительства информацию правовые аспекты включения и выхода из  реестра кредиторов.

Источник: http://www.kubgs.ru/work/news/item596

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Категория: Новости / Тема дня

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