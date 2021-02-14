«Я мама и в этом моя сила»

/Тема дня/

Марина Каргина идет по жизни с улыбкой и именно это позволяет открывать все двери. Но что за этим стоит?

Врачи намекали, что от такого ребенка лучше отказаться, но она этого не сделала.

Сегодня её дочь Евгения Ковалева – гордость не только родителей, но и города. в 2020-м году особенная девушка получила звание мастера спорта и стала лауреатом губернаторской премии.

Вступление

- Евгении Ковалевой присваивается звание мастера спорта! Поздравляю!

Марина смотрела на свою дочь, получающее заветное удостоверение, и улыбалась. Глаза наливались слезами, но она старалась держать себя в руках: «Не реветь! Не реветь! Тушь размажется!». Тушь её волновала меньше всего, но показатьслабину она не могла. Голоса стали отдаляться, картинка расплылась, сознание отмотало назад 16 лет жизни…

Особенный ребёнок

Роды должны были начаться через две недели. На последнее, назначенное врачом УЗИ, она пришла с мужем. В последнее время она везде ходила с ним – смерть любимого отца, похороны, разбор дел с папиным предприятием. Всё так некстати свалилось на долгожданную вторую беременность. 10 лет они мечтали о девочке. В мыслях Марина рисовала дочку белокурой веселой красавицей, такой же как она сама, хотела нарядить свою живую куколку в самые красивые наряды и обязательно отдать на танцы и в модельную школу. Она станет известной фотомоделью, без сомнений.Но у Бога были свои планы.

Врач внимательно смотрел в монитор. Затем перелистал медкарту.

- Знаете, не хочу вас пугать, но у вас скорее всего будет ребенок с особенностями развития. Странно, что этого не увидели раньше и сохранили беременность.

В тот летний день Марина с мужем даже не испугались. Ну и ладно, подумаешь, сделаем одну операцию. Одну. Спустя годы Марина улыбнется своей наивности.

Супруг уехал на вахту. Жили они в Магадане. На роды она приехала на такси. Через два часа на свет появилась её Женька.

Трагедия и комедии

Знаете, память вытесняет воспоминания, которые причиняют боль или являются большим потрясением. Именно этим Марина объясняет, что не помнит ничего. Не помнит, как среагировали врачи, сразу ли ей показали ребенка и даже фото новорожденной дочки не сохранились. Не помнит, как сообщила мужу и что сказала.

- У неё не было носа и рта, лишь маленькое отверстие в уголке губ. Один глазик не открывался, голова была странной формы. Вроддоме мне намекнули, что не осуждают людей, которые отказываются от таких детей. А яответила, что тоже не осуждаю. Искренне не понимала в тот момент для чего мне эта информация?

Как не сошла с ума после выписки? Ответа у женщины нет. Помогли друзья, которые принесли кучу видеокассет с комедиями, и она их сутками крутила. - - Сейчас, как дипломированный психолог, могу сказать, что это было правильным приемом. Когда врачи сказали, что не знают, чем помочь, потому что не видели раньше таких детей, поняла: надо брать себя в руки и решать всё самой.

«Слишком тяжелый случай»

Она звонила в больницы ночами, потому что разница во времени со столицей +8 часов. Где брала телефоны – не помнит. Интернет в 2004 годуне развит, даже сотовые ещё были не у всех.

Москва, Питер – десятки звонков. Операции платные. Попросили прислать документы и сделали вызов. Самые большие затраты – перелет. Помогали друзья.

Сначала Женьке разделили нос и рот. Прогнозов хороших не давали. нужны были новые и новые операции. Необходимо было сформировать носовые ходы, да к тому же нёбо у ребенка отсутствовало. Из кожи, взятой с бедра, сделали носовую перегородку. Вместо носовых ходов использовали трубочки от капельниц, однажды одна из них попала в трахею.

- После этого случая мы с мужем стали лепить «ходы» из немецкого пластилина. Запекали их в обычной духовке.

Женьке было восемь месяцев, когда семья переехала в Краснодарский край.

- Представляете моё состояние, когда врачи ведущих московских клиник мне говорили, что не возьмутся за нас, потому что слишком тяжелый случай?

Нёбо появилось после четырех операций. Слезный канал формировал ЛОР-врач в отделении челюстно-лицевой хирургии. Он единственный, кто рискнул.

Девочке было пять лет, когда они попали в институт Н.Н. Бурденко.

- Почему вы так поздно приехали? Вы понимаете, что она уже старая для такой операции. Мы возьмемся за неё только потому, что если сейчас не исправить форму черепа пострадает её интеллект.

Психолог по призванию

Марина чётко помнит момент, когда Женьку забрали на операцию, она сползла по стене в больничном коридоре и не могла встать, она вообще больше ничего не могла.

Мама – сильнее нет никого на свете. Марина собралась. Там, в больнице, она поняла, что нужна не только своей дочке, она может помочь другим людям. Чтобы скрасить тяжелое прибывание в клинике стала организовывать досуг детей и их мам. В столовой проводила занятия по рисованию, лепки и видела, как отвлекает от грустных мыслей творчество. Люди подходили и говорили: «Спасибо!», а Марине эти занятия были нужны даже больше чем тем, с кем она их проводила.

- Вы психолог?

Этот вопрос она стала часто слышать и приняла решение получить второе высшее образование и стать психологом. Сказано - сделано.

Муж и отец

«Смотри, смотри какой ребенок!», «Вас собака искусала?!» «А она у вас не заразная» - эти и подобные фразы Марина слышала много раз. Но больше всего злили бабушки на детских площадках, которые подходили, качали головой и тихо на ушко интересовались: «Муж-то есть?».

Муж есть. И он не только кормилец и опора семьи, а самый лучший папа, который безумно любит свою девочку и гордится ей. Его Женька – самая лучшая на свете! В 2019 году Вячеслав Ковалев стал победителем в номинации «папа ребенка-инвалида» краевого конкурса «Папа года Кубани».А ведь когда-то у Марины были мысли не ехать к супругу на юг, чтобы не быть обузой с таким ребенком…

Греби за мечтой!

Сколько операций пережила её Женька, Марина не помнит. Что-то около 47. Перед 10 операцией женщина работала на пяти работах! На всё нужны были деньги. И она благодарна всем друзьям, благотворительным фондам, людям, которые помогали её девочке.

Дочке было лет семь, когда Марина привела её в спорт.

- Она даже бассейны сосчитать не могла. Тренер говорил ей два, плюс два, плюс два. И она гребла. Гребла изо всех сил к победе над собой.

Жене было 11 лет, когда Марина привезла её на чемпионат России по плаванию среди инвалидов. Организаторы не хотели допускать девочку из-за возраста, но когда эта маленькая спортсменка с весьма необычной внешностью тихо сказала: «А зачем тогда я сюда приехала?» ей дали дорожку. Евгения Ковалева плыла вместе со сборной России!

Тогда она выполнила норматив КМС. В 12 лет – мастера спорта. Не смотря на все организационные сложности, на отсутствие профессионального тренера, на то, что в России нет молодежной паралимпийской сборной по плаванию Марина верит, что её дочь, Евгения Ковалева, лауреат премии губернатора Краснодарского края-2020 за спортивные достижения, выступит через три года в Париже на паралимпиаде.

Награда

- Марина, поздравляю вас! Вы – молодцы!

Женщина пришла в себя. На автомате вытерла слёзы, которые всё же вырвались на свободу и текли по щекам.

- Спасибо.

- Женька, - её лицо озаряется улыбкой, - Женечка, ты лучшая, ты – мастер спорта! - мама-Марина обняла свою дочь.

Эпилог.

Марина Каргина состоит в нескольких общественных организациях работающих с людьми с ограниченными возможностями здоровья, инвалидами. Она оказывает психологическую помощь мамам особенных деток. Ведет два авторских проекта «Сильная личность» и «Я мама и в этом моя сила».

Полина КАЛАШНИКОВА