Адвокат «любовницы» Мамаева: Максимум, что грозит Алане — запрет на въезд в Испанию

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В последние два дня Ирен Гарсия Морено, которую супруга Павла Мамаева обвинила в сексуальной связи с ее мужем, занималась поиском адвоката. Первым стал Алехандро Гуэрро, даже успевший дать небольшой комментарий по делу.

Теперь же ее интересы официально будет представлять Тереза Абогадос.

Пока же о главном. Тереза отказалась раскрыть информацию о том, встречался ли Павел с Ирен на самом деле. Также она пояснила, что будет подавать несколько исков.

— Не стоит ждать, что наказание будет очень серьезным, мы говорим не о терроризме или чем-то подобном, — заявила Абогадос «РБ Спорт». — Въезд в Евросоюз Алане не закроют, максимальное наказание — запрет на въезд в Испанию.

Госпожа Абогадос не назвала точных сроков подачи исков, в данный момент идет сбор доказательств, однако заверила, что постарается сделать это как можно скорее.

Полную версию интервью читайте на «РБ Спорт» в ближайшее время.