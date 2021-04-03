Тут вам не там!

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Министерство экономического развития России предложило распространить курортный сбор на всю страну.

Регионы будут сами принимать решение о введении сбора и устанавливать его размер. Этому предшествовал эксперимент, который проводится в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. В первом крае за сутки взимают 30 рублей курортного сбора, во втором довольствуются пока десяткой, в третьем замахнулись на 50 рублей. Крым отложил свое участие в эксперименте.

Сразу скажу, что целиком и полностью поддерживаю предложение Минэкономразвития! Хочу лишь внести от себя небольшую поправку: не нужно размениваться на частности (в данном случае — включать в программу отдельные регионы). Предлагаю объявить курортом элитного уровня сразу всю Россию — от Калининграда до Камчатки и Сахалина. Таким образом, все население страны автоматически подпадет под условия для курортного сбора. А жизнь на курорте дешевой не бывает по определению.

При этом наши власти на местах, отдадим им должное, заранее подготовили для такого нововведения все необходимое. Возможно, вы любите экстремально-активный отдых? На днях мне довелось проехать по тверской глубинке в сторону Рыбинского водохранилища. Так вот свидетельствую: там абсолютно на всех дорогах, за исключением пары федеральных трасс, запросто можно проводить внедорожные соревнования мирового уровня без лишних капиталовложений. Про ралли «Париж — Дакар» слышали все, а про «Калязин — Бежецк» — никто. А ведь на нашей трассе испытания посуровее будут. Обидно, честное слово.

А уж сколько вдоль той дороги готовых мест для съемки фильмов ужасов! На такие декорации в Голливуде тратят миллионы долларов, а тут все давно готово. Зачем выбрасывать деньги на ветер? Заплатите курортный сбор и снимайте.

Тут какой-нибудь американец надует губы и упомянет про знаменитую тюрьму Алькатрас, где сидел сам Аль Капоне. Нашли чем хвастаться. В нашем Весьегонске гангстер мог бы купить тюрьму, благо там она сегодня продается. И если Алькатрас был построен в 1920-м, то наша возрастом посолиднее, она 1890 года рождения.

Вам интересны телешоу южноамериканских индейцев с показом обычаев и примитивного быта? Поезжайте в тверской райцентр Красный Холм, где все дома, включая общественные заведения, отапливаются горбылем. Вот где настоящая экзотика! Еще недавно топили углем, но поскольку в районе из работающих предприятий остались только пилорамы, то греться обрезками бревен сегодня намного дешевле. Правда, горбыль и сгорает в разы быстрее угля, кочегары недовольны...

Тверской Кашин давно официально признан городом-курортом. И все благодаря источникам лечебной и столовой минеральной воды, открытым еще в конце XIX века. Сейчас ее разливают по бутылкам почти два десятка предприятий. Правда, продукция местного ликероводочного завода почему-то пользуется гораздо большим спросом, но это говорит лишь о том, что данное место способно удовлетворить любые вкусы отдыхающих. Любите отдых на море? Не вопрос. Вышеупомянутое водохранилище не зря называют еще и Рыбинским морем.

Так что к получению статуса курортного места Тверская область готова. Уверен, что ничуть не хуже дела обстоят и в подавляющем большинстве мест России (такие отсталые в этом плане регионы, как Москва и Питер, в расчет не берем). А потому предложение Минэкономразвития о тотальном распространении курортного сбора требует незамедлительного воплощения. Такая роскошь больше не может оставаться без дополнительной оплаты со стороны граждан. Россия — страна-курорт, и точка. Пусть иностранцы обзавидуются.

P.S. Возможно, кто-то скажет: а вот в Африке рядом с городом Херманус можно увидеть прыгающих и выпускающих фонтаны китов. В России такого точно нет! Наивные... Поезжайте в нашу Арктику — там из-подо льда выпрыгивают ядерные субмарины. А вот что и в кого они способны выпустить, вам лучше не знать.

Юрий Ряжский, спецкор

Источник: https://www.trud.ru/article/02-04-2021/1401385_tut_vam_ne_tam.h