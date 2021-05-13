Новая семейная проблема и в мире, и в России

Многие женщины в возрасте между 40 и 60 годами оказываются «зажатыми» между обязанностями обеспечивать детей и ухаживать за пожилыми родственниками, зачастую продолжая при этом работать в сфере оплачиваемого труда.

Новый феномен называется синдром сэндвич-поколения. Считается, что женщина должна проявлять заботу о заболевших и пожилых членах семьи. Именно ей приписывается главная роль в организации заботы в отношении зависимых членов семьи.

В России из-за низкого уровня доходов у большинства стариков эффект от синдрома сэндвич-поколения проявляется особенно жёстко. Вовлечённость во множественную заботу представляет тяжёлую жизненную ситуацию: возрастает физическая нагрузка и психологическое напряжение из-за невозможности принадлежать себе; возникает состояние эмоциональной депривации из-за сопровождения болезни, старости; учащаются конфликты в семье.

В среднем женщины тратят до 8 часов в неделю на уход за стариками.

(«Женщина в российском обществе», №3, 2019)