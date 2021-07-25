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«Единая Россия» запустила интернет-портал для сбора предложений в народную программу NP.ER.RU

Принять участие в формировании народной программы на сайте можно двумя способами. Первый – проголосовать за предложения в одном из девяти разделов, охватывающих основные сферы жизни. Каждый из них отражает наиболее важные направления.
Второй способ – направить свои предложения через специальную форму.
Каждый житель России может внести в неё свою инициативу.
«Народная программа – уникальная площадка. Ведь, именно наказы жителей станут основой предвыборной программы партии. Предложения всех категорий населения будут услышаны и станут фундаментом работы фракции «Единая Россия» в будущем созыве Государственной Думы», - отметил секретарь регионального отделения «Единой России» Николай Гриценко. 

Источник: Телеграм-канал

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Категория: Новости / Тема дня

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