Как выбрать тонометр для дома?

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Приборы для измерения давления и пульса в домашних условиях может с легкостью использовать каждый желающий.

Для этого не нужны специальные навыки, достаточно просто следовать инструкции. Как выбрать медицинскую технику и какие виды тонометров популярны?

Какие бывают тонометры?

Тонометры различают прежде всего по принципу действия. Вы можете купить тонометр в Алматы, ориентируясь на основные виды приборов:

механические;

полуавтоматические;

автоматические.

Все они применяются с целью диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, но несколько отличаются по конструкции и способу применения. Механические аппараты состоят из манометра, стетоскопа, манжеты и груши. Они не зависят от батареек и электросети, но требуют определенного навыка использования. С помощью стетоскопа нужно слушать удары и вовремя увидеть, на какой отметке в этот момент находится стрелка.

Полуавтоматическое устройство имеет более простую конструкцию: манжета, груша и дисплей. Аппарат сам определяет уровень давления, при котором можно перестать качать грушу. Значение появляется на экране. Если механический тонометр измеряет только давление, то полуавтомат измеряет также и пульс. В быту такие устройства пользуются наибольшей популярностью.

Автоматические тонометры тоже широко применяются в домашних условиях. В них нет груши, всю работу аппарат делает самостоятельно. То есть достаточно надеть и закрепить манжету, включить устройство — и оно измерит давление, самостоятельно накачав воздух. Результат измерений можно увидеть на экране.

Как купить тонометр в Алматы?

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