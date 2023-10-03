Иван Демченко рассказал на встрече с избирателями о ключевых моментах подготовки проекта федерального бюджета

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Депутат Государственной Думы Иван Демченко поделился важными деталями проекта федерального бюджета, который охватывает 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Этот документ ставит финансовые приоритеты и определяет ключевые направления развития России на ближайшие годы.

Одним из важных моментов в этом бюджете является выделение более 2,5 трлн рублей ежегодно на выполнение поручений Президента. Эти средства будут использованы для решения важных задач, включая выплату пособий при рождении и воспитании детей, увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ), а также поддержку участников специальных военных операций и других важных инициатив.

На реализацию национальных проектов в 2024 году планируется выделить около 3 трлн рублей, что позволит продолжить работу над улучшением жизни граждан и развитием регионов.

Особое внимание уделяется социально-экономическому развитию, и на это направление бюджета выделено более 760 млрд рублей. Эти средства будут использованы для выплаты единого пособия, предоставления материнского капитала, модернизации первичного звена здравоохранения и других социальных целей.

Поддержка промышленности гражданского назначения также стоит в центре внимания, и на это направление выделено более 2,7 трлн рублей.

В сфере образования будет продолжена забота о школьниках, обеспечивая им горячее питание и создавая новые рабочие места для учителей. Значительные средства также будут направлены на формирование кампусов мирового уровня.

Здравоохранение не останется без внимания, и для обеспечения льготников необходимыми лекарствами планируется выделить 1 трлн рублей. Также будет уделено особое внимание онкологическим больным и пациентам с сахарным диабетом.

- В данный момент проект бюджета ожидают от Правительства для рассмотрения в Государственной Думе, где его детально изучат и обсудят. Важно, чтобы бюджет отражал интересы и потребности наших граждан, способствовал устойчивому развитию России и поддерживал важные социальные и экономические программы, - отметил депутат Госдумы.