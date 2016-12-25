Петр Ткаченко: Афганистан болит в моей душе...
12 декабря 1979 года стало окончательно ясно, что для СССР начнется собственная Афганская война. Кратко обсудив последние оговорки в документах, в Кремле одобрили операцию по свержению Амина.
Ввод войск начался 25 декабря 1979 года. В массовом постсоветском сознании одним из важнейших символов 80-х годов стала именно Афганская война.
Сотрудник отдела литературы и культуры редакции газеты "Красная звезда" Пётр Ткаченко является автором наиболее популярных книг об афганской войне – «Когда поют солдаты», «Время выбрало нас», «Афганистан болит в моей душе», «Из пламени Афганистана», «Дорогие мои… Письма из Афгана». Он первым собрал и издал воспоминания, дневники и письма воевавших солдат и офицеров. В определённой мере удивительно, что критик, занимающийся исследованием народных казачьих песен, не прошёл и мимо авторской воинской песни и даже – самодеятельного песенного творчества. Он первым записал и издал песни афганской войны. Это было поистине уникальное явление – здоровая реакция общества на смерть человеческую, вдруг ворвавшуюся в нашу, кое-как успокоившуюся, или как говорили политические лукавцы «застойную», жизнь. Но критик потому и обратился к этому песенному творчеству, что в нём были образцы подлинной поэзии:
Пронесётся пыль в Афганистане,
Вихрем чьи-то жизни прихватив.
Пусть им вечным памятником станет
Этой песни простенький мотив…
Много кассет довелось прослушать. Самые интересные и талантливые песни от Игоря Морозова. Но его невероятно долго пришлось разыскивать. И вот почему.
Морозов Игорь Николаевич. Окончил МВТУ им. Баумана. В 1979 году с отличием закончил ВКШ КГБ СССР. С апреля 1982 по март 1983 года находился в служебной командировке в городе Файзабад (провинция Бадахшан), где являлся командиром оперативно-боево
Самая популярная песня Игоря Морозова "Батальонная разведка". Песня написана в 1975 г. Посвящалась отцу И.Н. Морозова - разведчику 172-ой Гвардейской стрелковой дивизии.
С 1988 по 1991 год один из членов коллектива исполнителей «афганских» песен «Шурави» (позднее — «Группа специального назначения»).
Пётр Ткаченко составил книжицу и написал к ней вступительную статью "Умейте Россию любить в непогоду...". Называлась она "Группа специального назначения", Сборник авторских песен воинов-афганцев. В этом сборнике были и стихи Игоря Морозова. Вышла она в 1990 году в библиотечке журнала "Пограничник". Пётр Ткаченко писал об Игоре Морозове в "Красном воине" и "Патриоте" в 1995 году: "Завидна судьба поэта, когда его знают, причём знают хорошо и многие до выхода его первой книжки". В том же году он составил книгу стихов Игоря Морозова "ПОМЯНИ НАС РОССИЯ..." и написал к ней предисловие "В чём наша боль и наша слава..." Стихи Игоря Морозова были представлены и в авторском альманахе Петра Ткаченко "Солёная Подкова", в четвёртом выпуске, 2007 году. Игорь Николаевич Морозов обаятельнейший человек. Песни его - песни настоящего мужчины - воина, защитника, отца двух сыновей и талантливейшего поэта, композитора и исполнителя.
Катерина Беда