Петр Ткаченко: Афганистан болит в моей душе...

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12 декабря 1979 года стало окончательно ясно, что для СССР начнется собственная Афганская война. Кратко обсудив последние оговорки в документах, в Кремле одобрили операцию по свержению Амина.

Ввод войск начался 25 декабря 1979 года. В массовом постсоветском сознании одним из важнейших символов 80-х годов стала именно Афганская война.