С 1 июня на Кубани ограничат движение большегрузов на региональных дорогах, ведущих к побережью

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Как пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Вороновский, с началом курортного сезона по дорогам Краснодарского края, ведущим к Черному и Азовскому морям, ограничат движение грузового транспорта. Так, с 1 июня по 31 августа с 9.00 до 21.00 будет действовать запрет на движение транспортных средств с максимальной массой более 12 тонн по основным автодорогам регионального значения общей протяженностью порядка 850 километров.

Кроме того, в течение курортного сезона 2017 года будет осуществляться ежедневный мониторинг санитарного состояния автомобильных дорог.

– Все принимаемые меры должны способствовать тому, чтобы пропускная способность дорог на Черноморское побережье улучшилась. Нам необходимо сохранить поток туристов и сделать все, чтобы путь к морю для них был максимально комфортным, – резюмировал Вениамин Кондратьев.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края