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В эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России» началась ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным». На сайте программы moskva-putinu.ru и в эфире Общественного телевидения России доступна трансляция с сурдопереводом.

Президент ответит на вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, международной обстановки.

Задать свой вопрос можно, позвонив по телефону, отправив SMS или MMS-сообщение, а также через сайт либо специальное мобильное приложение. Во время эфира организовать свой видеоканал со студией «Прямой линии» могут обладатели приложений «Москва–Путину» и «OK Live». Обращения к «Прямой линии» принимаются от пользователей социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно из любой точки России по номеру 8–800–200–40–40. Звонок с городских и мобильных телефонов – бесплатный. Из-за границы позвонить в центр обработки сообщений можно по телефонам +7–499–550–40–40, +7–495–539–40–40.

Вопросы в виде SMS и MMS-сообщений принимаются на номер 0–40–40 только с телефонов российских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная. Задать вопрос можно только на русском языке, объём – не более 70 знаков.

Отправить свой вопрос можно через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф). Там же доступна подробная информация о способах связи с Единым центром обработки сообщений, а также эфирах предыдущих программ.

Вопросы принимаются вплоть до окончания программы.