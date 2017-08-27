Кто виноват в «конце света» на Кубани

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Краснодар, 26 августа – ЮГ Times, Сулейман Алиев. В июле-августе жители и гости Краснодарского края испытали все прелести жизни в условиях конца света. Кто в этом виноват?

Нынешние проблемы вытекают из самой структуры рынка электроэнергии. Не секрет, что при реформировании системы РАО «ЕЭС», где рулил незабвенный Анатолий Чубайс, эксперты в один голос предупреждали: децентрализация неизбежно повлечет существенное подорожание электроэнергии и рост ее дефицита при значительном снижении надежности снабжения. В Москве к этим сигналам не прислушались. Теперь мы пожинаем плоды той реформы, которая десятилетие назад преподносилась как «рыночная». Нынешнее многоголовье гидры электросетевых компаний стало одной из причин энергетического бардака.

кубанской энергосистеме 8 августа был зафиксирован исторический максимум потребления мощности - 5032 мегаватт. Это на 433 мегаватта больше прежнего показателя, зафиксированного в июле 2016 года. Уже на следующий день СМИ со ссылкой на сообщение администрации Краснодарского края распространили информацию о начале точечных отключений с 20.00 до 23.00 потребителей Новороссийска, Анапы, Геленджика, а также Крымского, Абинского, Славянского, Красноармейского и Темрюкского районов.

В Москве сдали назад

- Данная мера введена по рекомендации Минэнерго РФ для стабилизации перетоков мощности, недопущения повреждения оборудования и нарушения устойчивости параллельной работы с Единой энергетической системой России энергосистемы Крымского полуострова, сопровождающегося погашением потребности значительной части потребителей Республики Крым, - отмечалось в сообщении.

Эта информация переполошила федеральных чиновников. Представители Минэнерго России заявили, что не давали рекомендаций по введению графика временного отключения света в Краснодарском крае. Спустя несколько дней с сайта администрации региона вызвавшее такой огромный резонанс сообщение было удалено.

Но не исчезли проблемы с электроснабжением.

Без света периодически оставались жители многих городов Кубани и значительной части районов. Рекордсменом стал Новороссийск. В городе-герое, по данным местной администрации, с 1 июля по 9 августа произошло 87 аварийных отключений. За этот же период прошлого года таких ЧП было 50.

Крайних и виноватых нет

«Юг Times» обратился за комментариями в несколько электросетевых компаний региона. Почему случился конец света и произошел очередной энергетический апокалипсис? В ответ - тишина.

Сначала представители пресс-служб пытались выяснить, для чего нам требуются комментарии и в каком контексте они будут использованы. Узнав, что идет подготовка проблемного материала о перебоях с электроснабжением, представители электросетевых компаний включали привычную пластинку: «Отключения происходят не из-за нас» и «Мы не отвечаем за весь край».

Последнее утверждение неоспоримо. Действительно, за весь край ни одна из компаний не отвечает, каждая контролирует - с разным успехом - ситуацию исключительно на «своей» территории.

Почти по Райкину

Все электросетевые компании, функционирующие в регионе, неразрывно связаны друг с другом и являются составной частью единой энергосистемы России. Таким образом, вопрос снабжения электричеством жителя конкретного населенного пункта находится в сфере деятельности многих структур и компаний. В результате выявить конкретного виновника невероятно сложно.

Ситуация очень напоминает сцену из репертуара советского комика Аркадия Райкина. Недовольный покупатель пытается найти того, кто плохо сшил ему костюм. Выясняется, что каждый из задействованных в процессе мастеров ателье на совесть сделал свою работу. Но костюм при этом получился отвратительным.

Ровно то же самое мы имеем и с энергетикой. Страдают все, но вину за это никто на себя брать не желает.

Мнение эксперта

Евгений Змиев, кандидат экономических наук, бизнесмен:

- С точки зрения бизнеса электроэнергия - это прежде всего товар. У каждого товара есть производитель и потребитель, другими словами, имеются предложение и спрос.

Что такое пик потребления электроэнергии? Это ажиотажный спрос. Если бы он возникал абсолютно случайно, естественно, производитель не был бы к нему готов, и в связи с этим возникли перебои в поставке товара - электричества.

Но и потребитель, и поставщик прекрасно знают, когда наступают пиковые значения, ведь они напрямую зависят от климатических условий. Как следствие, наибольшим спросом электричество пользуется в самый холодный и наиболее жаркий сезон года.

Обычно, если производитель знает, что люди приобретут больше товара летом и зимой, в соответствии с законами бизнеса, он должен либо больше изготовить этого товара, либо купить его на стороне и тем самым удовлетворить резко возросший спрос. И, кстати, вместе с этим получить дополнительную прибыль.

Но почему-то из года в год мы наблюдаем одну и ту же картину - дефицит электроэнергии возникает тогда, когда люди в ней больше всего нуждаются.

Вы когда-нибудь слышали, что какая-либо из множества электросетевых компаний обещала увеличить приток энергии летом или зимой? Я лично - нет.

Думаю, им это и не нужно. Ведь на подконтрольной данной компании территории она является абсолютным монополистом. Следовательно, электросетевое предприятие в улучшении своего сервиса материально не заинтересовано. Потребитель все равно будет продолжать покупать электричество. Деваться-то ему некуда.

Ярким примером для всех нас стал Новороссийск. Беспомощность местной власти перед монополистом, издевающимся над населением и здравым смыслом. "У нас график и отвалите!!!" - твердил диспетчер НЭСКа. Это многократно транслировала городская служба 112, получившая за 10 дней более 40 тысяч звонков. А специалисты администрации оказались не готовы защищать интересы жителя, а заместитель главы города-героя по ЖКХ ушел в отпуск, на всякий случай...

С точки зрения рынка это нездоровая ситуация. Ее корни, на мой взгляд, лежат в неудачной реорганизации энергетического рынка России. В результате была разрушена одна монополия, но ей на смену пришли сотни новых.

Это сделало энергосистему страны менее управляемой, ведь теперь у нее не одна «голова», которая может оперативно принимать эффективные решения, а сотни. Множеству ответвлений этой гидры очень сложно быстро прийти к консенсусу. Поэтому общество и бизнес являются заложниками системы. В нынешних условиях вырваться из порочного круга кажется невозможным.

Источник: http://yugtimes.com/news/28059/