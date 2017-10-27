О новых правилах выплаты пенсий с учетом индексации

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В городе Новороссийске проживает уже более 80 тысяч пенсионеров, почти 77 тысяч из них являются получателями именно страховых пенсий. Порядка 18 тысяч являются работающими пенсионерами. Кто-то увольняется, кто-то вновь устаивается на работу.

Этот показатель по городу составляет около 300 человек в месяц - именно такое количество перерасчетов в среднем в связи с прекращением пенсионером трудовой деятельности ежемесячно делают специалисты органов ПФР.

Таким образом, тема изменения правил выплаты пенсий с учетом индексации для пенсионеров, уволившихся с работы, востребована и актуальна. Именно поэтому заместитель начальника управления ПФР Нина Демина даёт разъяснения:

С 1 января 2018 года вступает в действие федеральный закон, в соответствии с которым несколько меняются правила выплаты пенсий с учетом индексации тем пенсионерам, которые прекратили трудовую деятельность и официально оформили увольнение с работы.

Напомним, что с 2016 года работающие пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета проводимых индексаций. Когда пенсионер трудовую деятельность прекращает, он начинает получать пенсию в новом размере с учетом всех индексаций, имевших место в период его работы. Перерасчет осуществляется органами ПФР по данным, которые представляют работодатели - приходить с заявлением в ПФР не нужно.

В настоящее время в соответствии с действующим пенсионным законодательством при своевременной подаче работодателем сведений вПФР перерасчет пенсии и начало ее выплаты в новом размере происходит через три месяца после увольнения. Так через 2 месяца после увольнения пенсионера ПФР получает отчет, в следующем месяце принимается решение о перерасчете, и выплата, соответственно, с учетом индексации начинается с 1 числа месяца, следующего за месяцем принятия решения. Закон позволит пенсионеру получить новый размер пенсии с учетом индексации за период с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения.

Как отметила Н.Демина, эти правила индексации распространяются на страховые пенсии: социальные пенсии и пенсии по гособеспечению индексируются независимо от факта работы пенсионера.