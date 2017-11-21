Владимир Синяговский: Госдума определила приоритеты развития государства на 2018 год

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17 ноября Государственная Дума приняла во втором чтении проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Владимир Синяговский напомнил, что второе чтение при рассмотрении бюджета – самое главное: «Именно ко второму чтению депутаты вносят поправки к законопроектам, тем самым дорабатывая и улучшая внесенный первоначально документ. Так, в законопроект о федеральном бюджете на 2018-2020 годы было внесено 586 поправок, из которых 406 были приняты. Очень много было поправок, которые касаются качества жизни людей. Десятки миллиардов рублей будут направлены на строительство больниц, школ, социальных, спортивных объектов.

Изначально поправки социальной направленности были внесены фракцией «Единая Россия». На сегодняшний день их поддержали депутаты уже всех фракций. Считаю это хорошим результатом слаженной работы всего депутатского корпуса Государственной Думы».