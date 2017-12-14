Краснодар приобрел новых почетных!

Только что Сергею Галицкому присвоено звание Почетный гражданин Краснодара.

В работе заседания принял участие Евгений Первышов, глава города Краснодара.

По решению городской Думы высшее городское звание присвоено четырём ветеранам Великой Отечественной войны – освободителям Краснодара Алексею Аршаковичу Кастаньяну,

Степану Степановичу Моргуну,

Надежде Сергеевне Самарской,

Григорию Алексеевичу Хлыстунову.

Почетными гражданами стали известные бизнесмены: Сергей Галицкий, директор ПАО «Магнит», Виктор Бударин , председатель Наблюдательного совета коммерческого банка «Кубань Кредит», Наталья Альшева, генеральный директор МУП «Комбинат школьного питания №1», депутату городской Думы.

А также звания удостоились Татьяна Бочтарева, художественный руководитель ансамбля «Казачья душа», народная артистка РФ, Иван Рыбалко, председатель городской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, Алексей Ермаков, заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар».

Эту информацию в фейсбуке разместил Владимир Вербицкий.