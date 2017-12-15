Вениамин Кондратьев: «Вы с честью выполнили свой воинский долг! Мы гордимся вами!»

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Губернатор края принял участие в торжественной встрече военнослужащих 32-го отдельного медицинского отряда, вернувшихся из Сирии.

Военные медики Краснодарского края совершили более 250 выездов, оказали помощь порядка 20 тыс. жителей Сирийской Арабской Республики, в том числе, мирным гражданам и детям. Кроме того, они принимали участие в обучении своих сирийских коллег.

– Уверен, каждый, кто обращался к вам, бесконечно благодарен за внимание, заботу, за профессионализм, – подчеркнул губернатор. – Работа в Сирии требовала от вас не только квалификации, знаний, опыта, но и огромного мужества. Оставить дом, семью, близких, рисковать своей жизнью – вы с честью выполнили свой воинский долг! Мы гордимся вами!

Отдельные слова благодарности глава региона адресовал родным и близким военных.

– Для ваших семей сегодня настоящий праздник – они дождались, вытерпели и теперь могут спокойно вздохнуть. Вы – дома. Вместе с вами радуется вся Кубань. Поздравляю с возвращением домой, – сказал Вениамин Кондратьев.

Кроме того, к военным медикам обратился заместитель начальника штаба ВДВ по разведке генерал-майора Олег Польгуев и начальник третьего управления замначальника главного военно-медицинского управления Министерства обороны РФ генерал-майор Олег Калачев.

– Своим профессионализмом вы приумножили славу Российских вооруженных сил. Работая в тяжелых условиях, спасали людей и дарили им надежду на будущее. Не сомневаюсь, что и в дальнейшем личный состав сможет выполнить поручения Президента России в защите Отечества, – отметил Олег Польгуев.

По словам Олега Калачева, отряд неоднократно выполнял задачи в различных странах.

– Вы еще раз доказали, что способны оказать помощь военнослужащим и мирному населению в любой точке планеты, – акцентировал генерал-майор.

Также в ходе торжественного мероприятия представители 32-го отдельного медицинского отряда получили награды Министерства обороны Российской Федерации и ценные подарки.