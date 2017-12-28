Ученые раскрыли тайну загробного мира в первую секунду после смерти

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Профессор из медицинской школы Университета Северной Каролины заявил, что согласно теории биоцентризма смерть является иллюзией, которую создает наше сознание.

Роберт Ланц считает, что после своей кончины человека будет ждать параллельный мир. По словам ученого, жизнь схожа с растением-долгожителем, цикл которого все время повторяется, дабы вновь принести плоды в мультивселенной, сообщает “Российский Диалог”. Окружающий мир существуют лишь благодаря нашему сознанию, мыслям и восприятию тех или иных событий. По словам ученого, людей приучили верить в смерть, человек связывает свое существование с функционированием органов, потому страшится конца, что ждет его после наступления этого момента. Ланц уверен в том, что смерть отнюдь не может быть абсолютным завершением жизни. Она представляет собой переход человека в параллельный мир. Ученые рассматривают теорию о существовании бесконечного числа Вселенных, если это на самом деле так, то смерти не может быть по своей сути. Ранее стало известно о результатах эксперимента, который длился на протяжение 80 лет. Целью ученых было добиться ответа на вопрос: от чего зависит счастье человека. Как оказалось, в первую очередь покой в душе зависит от мирных отношений с близкими и дорогими сердцу людьми.

Источник: https://www.rusdialog.ru/news/131302_1514465167